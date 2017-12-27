Парадокс недовольства: больше беспокойства, несмотря на растущее благосостояние

По мнению гамбургского футуролога Хорста Опашовски, парадокс недовольства распространяется в немецком обществе. Чем лучше живут люди, тем хуже настроение в обществе, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Согласно опросу, проведенному Опашовски совместно с институтом социологических исследований Ipsos, 45% опрошенных смотрят в грядущий год с большим скепсисом и смешанными чувствами. Количество скептиков увеличилось на 9% по сравнению с 2016 годом. Люди, ожидающие лучших времен, составляют меньшинство - 19%, говорится в публикации.

Многие люди обеспокоены будущим Германии в политической и социальной сферах. Так, 62% респондентов считают, что пропасть между богатыми и бедными будет расти. 61% опрошенных ожидают роста преступности, вражды и готовности к насилию (49%).

Больше всего немцев беспокоит нерешенный вопрос с мигрантами: по-прежнему 85% респондентов не верят в то, что "общество в состоянии обеспечить хорошее сосуществование немцев и беженцев", отмечается в публикации.

"Что может сделать политика и общество, чтобы противостоять беспокойству граждан?" - задается вопросом автор статьи Бернхард Шпренгель. "Нам нужен образец хорошего сосуществования", - считает исследователь Опашовски. Решить миграционный кризис, по его мнению, может реальная толерантность, при которой речь идет скорее об общности, чем о разграничении. При этом необходимо стимулировать готовность граждан добровольно помогать беженцам, передает издание.

По данным проведенного опроса, молодое поколение теряет свою уверенность: только 20% опрошенных в возрасте от 14 до 29 лет обозначили себя оптимистами, что на 10% меньше, чем в прошлом году.

В своем исследовании Опашовски также установил, что падает доверие немцев и к политикам. Так, 56% респондентов считают, что политики все меньше способны справляться с современными задачами. "Германии необходим человек, вселяющий надежду", - уверен Опашовски. По его мнению, в немецком обществе есть сильная потребность в таких политиках, каким некогда был Джон Кеннеди в США или президент Франции Эммануэль Макрон нынешней весной. Имен немецких политиков Опашовски не называет, отмечает в заключение автор.