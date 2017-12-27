"Мир поражен эпидемией страха"

Корреспондент немецкого издания Frankfurter Rundschau Франциска Шуберт побеседовала с Хартмутом Роза, профессором социологии и исследователем времени Йенского университета имени Фридриха Шиллера, о логике повышения эффективности, демократии и растущей разобщенности современного общества.

"Мы ускоряемся, нам удается удачно экономить ресурсы времени - и, тем не менее, мы не получаем больше свободного времени. Списки наших дел заполняются быстрее, чем время, которое мы сэкономили", - в этом хронолог видит парадокс современности.

"Главная проблема заключается не в пустой трате времени, а в логике повышения эффективности современного мира. Без роста не может существовать наша экономика и социальное государство. Каждый человек каждый год должен бежать немного быстрее, чтобы обеспечить себе место в обществе. Кроме того, нас отвлекает постоянная "бомбардировка" информацией и коммуникацией", - считает эксперт.

"Что нас ждет в будущем, если мы и дальше будем следовать логике повышения эффективности?" - спросила журналистка.

По мнению Розы, то, что во всех сферах мы движемся в направлении кризиса - очевидно, так как наш потенциал роста ограничен. Существуют материальные, экологические границы. Страдает также и психика: по всему миру растет количество заболеваний, связанных с эмоциональным выгоранием. "Мир становится все более безрадостным, он поражен коллективной эпидемией страха", - отметил эксперт.

В ускорении общественной жизни Роза видит также угрозу демократии: не потому, что политики разучились слушать, а потому, что во всемирном экономическом соревновании они также вынуждены действовать быстрее.

Одной из главных "проблем десинхронизации", наряду с политикой и психикой, профессор считает экологию: природа не может достаточно быстро поставлять нам сырье и справляться с загрязнением. "Экологический кризис - это тоже кризис ускорения", - считает исследователь.

"Возможно ли вырваться из этой системы?" - "Если мы не будем постоянно оптимизироваться, мы выпадем из беличьего колеса. Поэтому эту проблему нельзя решить индивидуально", - сказал профессор: речь идет о коллективной и структурной проблеме.

Роза также отметил, что современное общество стремится "вместить в пределы досягаемости больше мира": например, с помощью смартфонов или денег. "Поэтому нам кажутся привлекательными стриминговые сервисы. Так мы получаем доступ одновременно к миллионам песен и фильмов. Однако мы не чувствуем себя живыми", - отметил эксперт.

"Что мы можем сделать совместными усилиями?" - спросила журналистка.

"Мы 20 лет повторяем одну мантру: нужно больше конкуренции. При этом мы не только получаем выгоду, но и должны платить за это. Потому что больше конкуренции означает меньше времени и больше необходимости повышать эффективность", - пояснил ученый. "Мы должны избавиться от страха, например путем введения безусловного базового дохода или защищая всеми силами коллективный отдых по воскресеньям или праздникам. Можно также подумать над тем, чтобы ввести раз в неделю коллективный день без электронной почты", - считает Роза.