27 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Как Навальному не превратиться в Явлинского "Если ваша популярность достаточно велика, чтобы оконфузить" Путина, "вам не позволят попасть в бюллетень", пишет WSJ о недопуске "храбреца-оппозиционера" к президентским выборам в России. Политическую мечту Навального о "нормальной стране" разделяет немало россиян, он смотрит дальше 2018 года, но ему грозит "эффект Явлинского", когда "борьба с каждым прошедшим впустую годом все больше сводится к ритуалу", отмечает Die Welt. Путин не желает проверять цифры своего заоблачного рейтинга реальной конкуренцией, говорится в редакционной статье The Washington Post, посвященной отказу ЦИК допустить Алексея Навального к президентским выборам. Баллотируясь на пост мэра Москвы в 2013 году, Навальный набрал 27%, а на YouTube изложение его аргументов против Медведева было просмотрено 25,7 млн раз. Тем не менее, в Москве принято считать, что Путин с легкостью одолеет Навального, пишет издание. Путин "предпочитает проводить потемкинское голосование, в котором его соперниками будут лишь двое вечных кандидатов, коммунист и ультранационалист, и Ксения Собчак - 36-летняя знаменитость, которая назвала выборы "высокобюджетным шоу". Навальный призвал к бойкоту, а значит, заявленная цель Кремля - 70-процентная явка - может оказаться недостижимой", полагают авторы статьи. Некоторые аналитики говорят, что созданный Путиным авторитарный режим требует не убедительной демократической победы, а сокрушительной демонстрации силы. Посыл должен состоять в том, что альтернативы нет. Путин "добивается поддержки народа путем националистического авантюризма", продолжает издание, но его попытки "достичь удобных договоренностей об интервенциях на востоке Украины и в Сирии продвигаются с трудом". "У Путина может быть больше причин опасаться Навального, чем предполагают цифры опросов", - заключает The Washington Post. "Правила российских президентских выборов, намеченных на эту весну, могут казаться посторонним туманными и сбивающими с толку, однако они сводятся к одному: Владимир Путин претендует на переизбрание, и, если ваша популярность достаточно велика, чтобы его оконфузить, вам не позволят попасть в бюллетень", - пишет The Wall Street Journal. Именно это происходит сейчас с Алексеем Навальным. WSJ пишет: "Навальный - храбрец, который знает, что он делает и чем рискует, а действия Путина против Навального и его соратников - это не ходы сильного и уверенного в себе человека". Заявление Навального о том, что "Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной", - это "чистая правда", полагает издание. "Вероятно, российский президент до последнего момента обдумывал возможность допуска Навального к выборам. Это определенно создало бы лучшее впечатление, однако было связано с определенными рисками", - пишет Аксель Айххольц в Berner Zeitung. Но как Навальный мог бы навредить Путину? Возможно, "хитрый Путин, который до этого перехитрил всех, теперь перехитрит самого себя", пишет автор: если Навальному удастся организовать бойкот выборов, то о блестящей победе Путина не будет и речи. По мнению журналиста, время Путина начинает истекать и "своей политикой он пытается повернуть жизнь вспять". Чтобы привлечь на свою сторону большинство, Навальный должен предложить российскому обществу позитивную программу развития. Одной борьбы с коррупцией недостаточно. Россия нуждается в политиках, которые будут делать все основательно, не ограничиваясь полумерами, - "этого ей не хватало сотню лет", пишет автор. Нужно делать не что-то сверхъестественное, а простые вещи, в которых есть необходимость. "Возможно, следовало бы основать новую партию, не коммунистическую, не капиталистическую, а партию тех, кто будет доводить дело до конца", - рассуждает автор. "К сожалению, россияне последние сто лет старательно и небезуспешно пытались искоренить разум и здравый смысл. Миллионам людей это стоило жизни. От этого страдают и сегодняшние поколения. Неужели не найдется кто-нибудь, кто наконец направит жизнь в правильное русло?" - заключает журналист. Алексей Навальный не допущен до президентских выборов - однако самый главный оппонент Путина мыслит на перспективу, считает московский корреспондент Die Welt Павел Локшин. "Навальный молод, у него есть время, он смотрит намного дальше 2018 года. Но он осознает и риски. На его глазах многие известные российские оппозиционеры, на которых Запад в свое время возлагал надежды, превратились в Москве в посмешище", - указывает корреспондент. "Призвав к бойкоту выборов, Навальный закончил предвыборную кампанию, которая, по сути, была странной, - пишет Локшин. - Он изначально должен был понимать, что его успешная мобилизация народных масс почти наверняка приведет к недопущению на выборы". Но что, Навальный должен был с самого начала объявить своим сторонникам, что его кампания бессмысленна? "Это было бы логично, но не умно", - замечает автор статьи. Сейчас за него только 2% россиян, по опросам независимого "Левада-центра", но сторонники есть по всей стране. А с негативной повесткой Навальный, вероятно, не смог бы их привлечь. В своих видеообращениях и во время выступлений Навальный много говорит о "России будущего", о государстве без коррупции, о "нормальной стране" - эту политическую мечту оппозиционера разделяют многие россияне, даже те, кто его не поддерживает, отмечает Локшин. "Навальный настроен ждать своего шанса годы и годы. Вопрос лишь в том, как сохранить свою значимость в системе Путина", - говорится в статье. "Москву не удивишь (...) существованием оппозиционера, чья борьба с каждым прошедшим впустую годом все больше сводится к ритуалу. Этот кошмар для любого борца с режимом. У Навального перед глазами Григорий Явлинский из либеральной партии Яблоко", когда-то бросивший вызов Борису Ельцину, а ныне такой неуместный", - пишет Локшин. 