Трамп заявляет, что усиливает влияние США, но многие иностранные лидеры видят, что Америка сдает позиции

Журналисты The Los Angeles Times Трейси Уилкинсон, Александра Зейвис и Шашанк Бенгали пишут о снижении влияния США в мире, приводя мнение политиков, дипломатов и экспертов.

Авторы статьи указывают: "Китай взял на себя роль борца с изменением климата в мировом крестовом походе, который когда-то возглавляли США. Россия взяла под свой контроль сирийские мирные переговоры, когда-то тоже входившие в сферу деятельности американской администрации. Представителей США Москва недавно соизволила пригласить на переговоры только в качестве наблюдателей".

"Теперь Франция и Германия - те страны, к которым часто обращаются коллеги по НАТО", а в палестино-израильском конфликте США оказались в изоляции после заявления Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. "Даже в странах, которые удостоились похвалы Трампа, таких как Индия, беспокоятся из-за его непредсказуемости", - говорится в статье.

"Президент может делать и делает все наоборот. В результате шансы на то, что США будут действовать в соответствии с последовательной и надежной стратегией национальной безопасности, не очень высоки", - сказал Маной Джоши, сотрудник аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели.

Курс Трампа "на протяжении последних 12 месяцев - это радикальное отступление от политики каждого президента со времен Второй мировой войны", сказал бывший высокопоставленный дипломат Николас Бернс. "Трамп слаб по отношению к НАТО, России, торговле, климату, дипломатии. США в упадке как мировой лидер", - добавил он.

Четверть века правительство США позиционировало себя как "честного посредника" в переговорах о мире между израильтянами и палестинцами. Заявление Трампа об Иерусалиме большинство сторон интерпретировали как переход на сторону Израиля. Экс-посол США в Израиле и Египте Даниэль Куртцер считает, что, если сейчас будет достигнуто мирное соглашение, "оно не будет результатом американской политики". "Трамп отстранил себя и администрацию от мирного процесса в обозримом будущем", - сказал он.

В отношении растущего влияния Ирана, по мнению лидеров региона и аналитиков, США могут предпринять не так много шагов для сдерживания, несмотря на жесткую риторику Трампа. "Трамп разглагольствует и бросает пустые угрозы. Россия, Китай и Иран набирают силу на Ближнем Востоке, а Америка сдает позиции и теряет влияние", - сказал иранский консервативный политик Хамид Реза Тараги.

Его взгляд разделяют и те, кто придерживается умеренных взглядов, отмечается в статье. "Реальная ситуация на Ближнем Востоке такова, что американская администрация не смогла сформировать эффективную коалицию против своих самопровозглашенных врагов", - сказал независимый иранский аналитик Надер Карими Юни."Теперь Россия празднует победу в Сирии, а Америка смотрит на это как сторонний наблюдатель", - добавил он.

Авторы статьи отмечают: "Даже некоторые из давних противников Асада негласно признают, что в фокусе усилий по прекращению войны будет не Женева, а Сочи, черноморский курорт, где Россия собирается созвать Конгресс сирийского народа".

Трамп удостоился похвалы в некоторых частях Южной Азии, где его команда отдает предпочтение Индии и Афганистану. "Но, по словам официальных лиц, они боятся, что и там воинственная риторика Трампа усилит статус Китая как влиятельного игрока", - указывают журналисты.

Между тем "Китай извлек выгоду из отказа Трампа присоединиться к другим странам для борьбы с изменением климата", отмечается в материале. Когда Трамп убрал климатические изменения из списка угроз США, Китай объявил, что начнет реализовывать программу по сокращению выбросов углерода, создав крупнейший рынок торговли эмиссионными квотами. На международный климатический саммит Трампа не пригласили, и президент Франции Франсуа Макрон заявил: "Нельзя претендовать на роль гаранта международного порядка и при этом выйти из [соглашения о климате], когда тебе это удобно".