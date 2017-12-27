После переизбрания в 2018 году Путин превзойдет всех, кроме Сталина, по длительности пребывания у власти

"До 1999 года фамилия "Путин" была известна только завзятым киноманам или поклонникам Тома Клэнси", - пишет La Vanguardia, напоминая, что эту фамилию носит второстепенный персонаж романа и фильма "Охота за "Красным Октябрем". Журналист Гонсало Арагонес отмечает: сделавшись премьер-министром, Путин "укрепил свою власть на этом посту, вторая чеченская война позиционировала его в глазах россиян как решительного человека, которого не хватало во властных структурах, он стал преемником ослабевшего Ельцина, а в 2000 году победил на президентских выборах. И через 17 лет Путин остается хозяином Кремля".

"Хотя с 2013 года уровень жизни значительно снизился, поддержка Путина в обществе сохраняется", - отметил в интервью изданию Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. "В его пользу сыграло давление со стороны США и ЕС, поскольку население воспринимает их как заведомых врагов России и боится оказаться в такой нищете, как Украина после продиктованных МВФ неолиберальных реформ", - пояснил он.

Автор продолжает: "В оппозиции считают, что столько лет правления Путина - "путь к катастрофе". Александр Гнездилов, вице-председатель партии "Яблоко", сказал в интервью газете: "Рано или поздно человек перестает эволюционировать, и тогда он не может гарантировать прогресс обществу, которому должен служить".

"Факт тот, что альтернативы Путину нет", - написал в интервью по электронной почте Олег Игнатов, замдиректора Центра политической конъюнктуры (Москва). "Причина в том, что он действительно самый харизматичный и опытный политик страны. И еще одна причина - он детище своей политической системы. В рамках нынешней системы другая политика невозможна, как и появление других лидеров", - полагает он.

"Все успехи страны, связанные с Путиным, были достигнуты до 2008 года, - утверждает Константин Мерзликин, вице-председатель партии "Парнас". - Для России последнее десятилетие его власти - это потерянное время: усилились экономический застой и социальная деградация, продолжилась международная изоляция страны в отношениях с цивилизованным миром". В 2024 году, с учетом четырех лет на посту премьера, Путин будет на втором месте после Сталина по длительности правления, заметил политик.

Другой вице-председатель "Яблока", Николай Рыбаков, отметил: "При Брежневе начался быстрый коллапс СССР, система обвалилась вместе с ценами на нефть. Также началась трагическая авантюра в Афганистане. Похоже, это что-то напоминает. Тогда великая страна развалилась за 10 лет. Я не хочу увидеть это снова".

Автор статьи считает: "Всем также ясно, что в ближайшие шесть лет придется подумать о будущем после Путина". Согласно нескольким исследованиям, принять эстафету лучше всего готов Дмитрий Медведев.

На взгляд Мерзликина, "после выборов 2018 года Путин быстро превратится в "хромую утку".

Рыбаков полагает, что преемника Путина выберут в ближайшем окружении президента: "Сложится очень опасная ситуация, чреватая драматичными последствиями".

Игнатов, однако, уверен: поскольку политическая система выстроена вокруг одного человека, в 2024 году "многие представители элиты сделают ставку на то, чтобы Путин остался, и нельзя исключать, что ради этого будут внесены поправки в конституцию", передает корреспондент.