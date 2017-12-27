Борис Титов: "России нужна настоящая стратегия для новой модели экономического роста"

Борис Титов, бизнесмен и уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, объявил о том, что он выдвинулся в кандидаты на президентских выборах марта 2018 года. Интервью с Титовым взял корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Какие реформы, по-вашему, должны быть срочно проведены в России?" - спросил журналист.

"Прежде всего, необходимо разрешить легализацию нашей параллельной экономики, получившей прозвище "экономика гаражей", мастерских и мелкой торговли, расположенных в нижней части жилых зданий и в тени от статистики (в отдельных российских городах в ней занято от 5 до 15% активного населения). Обеспечим благоприятные условия этим индивидуальным микропредприятиям. Вторая реформа направлена на юридическую систему, которая в нашей стране все еще повсеместно находится в руках чиновников и нередко используется против предпринимателей. 5 тыс. человек находятся в предварительном заключении, в ожидании судебного постановления по экономическим делам - в 2017 году больше, чем в 2016-м, несмотря на усилия по ослаблению подобного давления. Это вызывает большую обеспокоенность, поскольку в наших судах показатель обвинительных приговоров составляет 99,08%... Наконец, необходима настоящая стратегия для новой модели экономического роста. Далекая от нефтяной манны и от нынешней жесткой экономической политики! Это системная реформа", - ответил Титов.

"Зачем вы участвуете в этих выборах?" - поинтересовался журналист.

"Подобно предпринимателю Михаилу Прохорову в 2012 году, я надеюсь добиться примерно 8% голосов. Я кандидат, но уверен, что не буду избран. Владимир Путин пользуется огромной народной поддержкой. Тем не менее, избирательная кампания предоставляет возможность высказаться о необходимых изменениях для выведения экономики из трудностей. И мы надеемся оказать влияние на будущую политику Кремля", - считает кандидат.

"Западные санкции против Москвы мешают предпринимателям?" - спросил интервьюер.

"Малые и средние предприятия, которые я представляю, не ощущают воздействия санкций. Финансовые меры нас не затрагивают. И мы работаем за пределами секторов, на которые направлены ограничения по передаче технологий. Зато мы сильнее ощущаем вред от политики, проводимой нашим Центральным банком, который, отдавая приоритет борьбе против инфляции, поддерживает ставки на очень высоких уровнях. Столь строгая финансовая политика малообоснованна. Однако сегодня необходимо изменение модели и... приоритетов!" - уверен собеседник издания.