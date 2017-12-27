Путин на выборах столкнется с неучастием избирателей в голосовании

Отстранив своего главного соперника на президентских выборах, Владимир Путин дистанцируется от избирательной кампании, утратив к ней интерес. Однако его истинным противником рискует стать неучастие избирателей в голосовании, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

В начале года московская пресса объявила, что президентская администрация определила параметры голосования: 70% голосов за Владимира Путина в первом туре при явке на уровне 70%, говорится в статье.

Единственная серьезная интрига вокруг выборов, состоящая в том, будет ли в них участвовать самый неуемный оппозиционер, была окончательно исключена в понедельник. 41-летний Алексей Навальный был отстранен от участия в президентских выборах Центризбиркомом, уполномоченным отфильтровывать соперников президента. ЦИК обосновал это отстранение приговором суда за мошенничество в отношении Навального - несмотря на то, что данное судебное постановление было осуждено как "политически мотивированное" Европейским судом по правам человека. Таким решением ЦИК прежде всего исполняет ясно выраженную волю российского президента, высказанную им 14 декабря в ходе большой пресс-конференции. Не произнося имени Навального - он этого не делает никогда, - Владимир Путин изобличил человека, стремящегося "дестабилизировать ситуацию в стране", тем самым обнаруживая политическую, а не юридическую мотивацию, стоящую за его отстранением, указывает автор.

Но Алексей Навальный, начавший избирательную кампанию уже год назад и мобилизовавший 200 тыс. "волонтеров" в 80 российских городах, отказывается опускать руки. Еще до вынесения решения ЦИК он угрожал перенести бой на другое поле: неучастие в голосовании. Отныне он обещает исполнить эту угрозу посредством своего излюбленного СМИ: канала YouTube, благодаря которому он уже сильно подорвал режим своими фильмами-расследованиями о коррупции приближенных президента, комментирует Гриншпан. С понедельника он призвал российских избирателей не участвовать в выборах для того, чтобы продемонстрировать нелегитимный характер предстоящего мандата Владимира Путина.

"И уверяю вас, мы будем активны. Уверяю вас, никто не признает ни саму процедуру выборов, ни их результаты", - сказал Навальный в видеоролике, вышедшем в понедельник.

Кремль имеет достаточные основания беспокоиться о явке, которая обещает быть очень низкой, по мнению специалистов по опросу общественного мнения. "Левада-Центр" прогнозирует, что всего лишь 54% россиян намерены отправиться к избирательным урнам 18 марта будущего года. В ходе двух предыдущих перевыборов Владимира Путина (в 2004 и 2012 году) явка была на уровне 65%, передает корреспондент.

Оппозиционная кандидатка 36-летняя Ксения Собчак (во вторник ЦИК одобрил ее участие в президентских выборах) не поддержала призыв Алексея Навального, к которому она, по ее словам, была близка еще два месяца назад, говорится в статье. "Выборы по-прежнему единственный способ что-то изменить. А их бойкот - неэффективный и вредный метод", - заявила она во вторник, при этом осуждая недопуск Навального до выборов как "чудовищную несправедливость".

По обе стороны от журналистки и уходящего президента в этой избирательной кампании располагаются два предпринимателя. 57-летний виноградарь и винодел Борис Титов, поклонник внешней политики Владимира Путина, ограничивается критикой экономической политики правительства.

Второй предприниматель выглядит еще более нелепо, поскольку он экспромтом заменяет непотопляемого кандидата от КПРФ в течение 20 лет Геннадия Зюганова, который симулировал свой самоотвод после того, как месяц назад сказал, что будет выставлять свою кандидатуру на выборах. Это неизвестный широкой публике 57-летний Павел Грудинин, и все, что в нем есть коммунистического, - это название руководимого им предприятия: "Совхоз имени Ленина", рассказывает Гриншпан.

"Возникает ощущение, что все эти кандидаты, - это маленькие Навальные в обезвреженном виде", - иронизирует политолог Екатерина Шульман.