27 декабря 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Ему запретили и баллотироваться, и бойкотировать выборы: трудное положение российского кандидата "У Алексея Навального, российского антикоррупционного активиста, не было бы реального шанса победить президента Владимира Путина на выборах. Власти выставляют его как не имеющего никакой значимости самопиарщика", - пишет The New York Times. "Но в понедельник Кремль запретил ему баллотироваться в президенты в марте. Затем, во вторник, угрожая судебным иском, его предостерегли от организации бойкота выборов", - сообщает автор статьи Эндрю Хиггинс. "То, что Кремль боится Навального, не вызывает сомнений. Его имя табуировано на государственном телевидении, за исключением тех случаев, когда его обвиняют в мошенничестве, организации незаконных акций протеста и других предполагаемых преступлениях. Связанные с государством социологические организации не включают его имя в списки ведущих политических фигур при соответствующих опросах населения", - утверждает автор. "Впрочем, вызывает недоумение именно то, чего боится Кремль", - полагает журналист. "Разрешение Навальному участвовать в выборах в марте могло бы помочь Путину решить одну из его крупнейших проблем: как сделать выборы, которые обещают стать не более чем скучной коронацией, соревнованием с некоторой толикой возбуждения. Низкая явка - то, чего Кремль отчаянно желает избежать", - пишет Хиггинс. Опросы общественного мнения, проводимые независимым "Левада-центром", показывают, что рейтинг одобрения Путина составляет около 80% и он бы сокрушил Навального на выборах. "Но Путин, наблюдая за прошлогодними президентскими выборами в США, кажется, обеспокоен тем, что опросам нельзя верить и что имеющий мало шансов на успех соперник может если и не победить, то, по крайней мере, выступить гораздо лучше ожиданий", - говорится в статье. "Когда кто-то участвует в выборах, даже тот, кто считается однозначным неудачником, исход больше невозможно контролировать, - считает Уильям Таубман, автор новой биографии Михаила Горбачева. - Посмотрите на неожиданный успех Трампа, за которым Путин не просто с интересом наблюдал, но, по-видимому, и способствовал ему". И президент Трамп, и Путин, по мнению Таубмана, "хотят не просто победить, но победить по-крупному. В случае Путина, Навальный не сможет победить, но, если эффект от его участия уменьшит масштаб победы Путина по сравнению с прошлыми выборами, это будет - или покажется Путину - унизительным". "Исключив Навального из списка кандидатов, Кремль опасается, что он все равно может доставить Путину неприятности, побуждая избирателей не ходить голосовать", - говорится далее. Еще кое-что может отягощать думы Путина: память о массовых уличных протестах, которые вспыхнули в Москве зимой 2012-2013 годов и еще более тревожащие протесты на Украине четыре года назад. "Путин боится пускать Навального в общественную политику, потому что Навальный обладает большим потенциалом мобилизации: люди пойдут за ним" на улицы, полагает политолог из Москвы Александр Морозов. "Когда сторонники Навального встретились, чтобы выдвинуть его кандидатом в минувшие выходные, они собрались в палатке на берегу Москвы-реки, потому что, как обычно, никто не предоставил им помещение", - отмечает автор статьи. Выдвижение Путина во вторник, напротив, проходило в хорошо натопленном павильоне в парке сталинской эпохи и в выставочном центре. Президент, в отличие от Навального, не явился на собственную номинацию, состоявшуюся в зале, украшенном гигантской картой России со словами "Сильный президент - сильная Россия", сообщает корреспондент. Источник: The New York Times