Заслуживают ли такого возмущения высказывания Мэтта Дэймона о сексуальных домогательствах?

За то, что Мэтт Дэймон сказал, что одни сексуальные домогательства тяжелее, чем другие, он обвинен в поощрении "культуры изнасилования". Его могут "вычеркнуть" из женского ремейка фильма "Одиннадцать друзей Оушена", пишет журналистка Клер Левансон на портале Slate.fr.

В то время как дело Вайнштейна выявило размах сексуальных домогательств в киноиндустрии (и в других местах), Мэтт Дэймон обвинен в ограничении значения и упрочении культуры изнасилования. В интервью ABC News от 14 декабря он упомянул о "широком диапазоне поступков", которые, по его мнению, нельзя ставить в один ряд.

"Существует различие между рукой, положенной на ягодицы, и изнасилованием и лапаньем несовершеннолетних, не так ли? Речь идет о двух видах поведения, которые несомненно надо сопоставлять и искоренять, но не надо валить их в одну кучу", - заявил он.

Более 20 тыс. человек подписали петицию о том, чтобы Мэтт Дэймон был вычеркнут из женского ремейка фильма "Одиннадцать друзей Оушена", в котором он ненадолго появляется, передает автор статьи.

В петиции сказано, что включение Дэймона в фильм означало бы "легкомысленное отношение к серьезным обвинениям против таких сексуальных домогателей, как Вайнштейн, и неуважение к женщинам, которые прервали молчание".

Мэтт Дэймон, в частности, упомянул о деле Эла Франкена, сенатора-демократа, которого подтолкнули к уходу в отставку после того, как журналистка и модель Лиэнн Туиден обвинила его в том, что он насильно поцеловал ее во время скетча еще в ту пору, когда он был комиком (до того, как он занялся политикой), говорится в статье.

Виновен? Невиновен? Приближенные Роджера Стоуна (экс-советника Дональда Трампа) утверждают в Twitter, что они знали об этих обвинениях еще до того, как они просочились в прессу, некоторые считают, что правые воспользовались движением #MeToo для того, чтобы избавиться от сенатора-демократа.

Несмотря на все это, многие сенаторы-демократы попросили Франкена уйти в отставку, отчасти ради придания Демократической партии имиджа непреклонности в таких вопросах, указывает журналистка. По этому поводу Мэтт Дэймон сказал, что лучше бы Сенат провел расследование по этике, как это делается обычно, и что некоторые феминистки тоже говорили, что Франкен не должен был уходить в отставку.

По мнению Мэтта Дэймона, не следует ставить на одну доску "неподобающее поведение" и "сексуальные домогательства".

"Я была жертвой каждой части того диапазона сексуальных домогательств, о котором ты говоришь. Все они приносят страдания, - написала в своем твите актриса Алисса Милано. - Все они связаны с патриархатом, который нормализовал, принял и даже одобрил мизогинию".

"Алисса Милано лично разъяснила культуру изнасилования Мэтту Дэймону", - резюмировал иллюстрированный журнал Elle.

Тем не менее, подобная идея об отсутствии иерархии является ложной на правовом уровне - соответствующие наказания будут разными - и относительной на психологическом уровне, настолько отдельные посягательства оказываются более травмирующими, нежели другие, считает Левансон.

Однако подобная манера сближения разных явлений соотносится с идеей о том, что для борьбы против культуры изнасилования нельзя расценивать отдельные "дурные поступки" как "нетяжкие", продолжает журналистка.

Сенаторша Кирстен Джиллибранд, одна из тех политиков, которые потребовали отставки Франкена, пояснила, что делать различие между руками на ягодицах и изнасилованиями не "станет правильным разговором", так как надо просто сказать "нет" всему и сразу.

По мнению многих актрис и журналисток, будучи мужчиной, Дэймон не должен был высказываться по таким вопросам. Он обвинен в том, что он сделался Damonsplainer, по аналогии с mansplainer: мужчина, который объясняет женщинам, что они должны чувствовать. Получается, что во время своего интервью ABC News ему следовало отвечать "без комментариев, я даю слово женщинам" журналисту, который хотел поговорить о движении #MeToo? Когда вопросы и утверждения, пусть даже необдуманные и неуместные, ведут к призывам к бойкоту и к цензуре, невольно возникает вопрос о закрытии любых обсуждений, подытоживает Левансон.