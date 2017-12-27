То пригрозить, то успокоить

"Кремль инсценирует возвращение российских солдат, но при этом не говорит, сколько военных останется в Сирии", - передает Süddeutsche Zeitung.

"То, что в заявлениях Москвы о ситуации в Сирии успокаивающие слова почти каждый день чередуются с угрозами, а иногда звучат одновременно, необязательно является противоречием. Скорее, сигналы направляются разной аудитории", - считает автор публикации Юлиан Ханс.

"На первом месте, конечно, стоит отечественная публика: ей предназначалось триумфальное выступление Путина на авиабазе Хмеймим 11 декабря, во время которого он в очередной раз объявил о выводе российских войск из арабской республики", - пишет журналист, отмечая, что Минобороны РФ не предоставляет надежных сведений о том, сколько российских солдат вообще находилось в Сирии и сколько останется.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту об успешном завершении вывода войск. По его словам, в проведении военной операции в Сирии участвовали 48 тыс. российских солдат, было уничтожено 60318 боевиков.

"Как бы впечатляюще ни выглядели эти цифры, проверить их невозможно; так же, как и данные об остающихся в стране войсках", - сообщает автор. По словам Шойгу, в Сирии остаются три батальона военной полиции, сотрудники двух военных баз и офицеры, поддерживающие контакт с различными повстанческими группами.

Недавно одобренное решение Госдумы о расширении военно-морской базы в Тартусе - формальный акт, так как соответствующее соглашение с Дамаском было подписано еще в январе, "однако расширение военной базы при одновременном выводе войск выглядит противоречивым", отмечает Ханс.

В понедельник Путин "снова направил угрозу в адрес повстанцев": при необходимости Россия всегда готова нанести целевые удары по террористам. "Они и без того продолжаются, - говорится в статье, - однако русских беспокоит, что враждующие между собой группы повстанцев в четырех зонах деэскалации могут координировать свои атаки на союзные Асаду войска. Несмотря на то, что сирийская армия совместно с иранскими военными подразделениями, российской военной полицией и ВКС имеет военное превосходство во всех четырех зонах, они, вероятно, не выдержат наступления сразу в нескольких регионах".

"При этом зоны деэскалации являются фундаментом, на котором Москва хочет построить политическое решение", - отмечает автор. На 29-30 января 2018 года запланировано проведение Конгресса национального диалога Сирии в Сочи с участием всех групп сирийского общества, однако во вторник 40 повстанческих формирований отказались от участия в переговорах, заявив, что конференция является попыткой России обойти мирные переговоры в Женеве под эгидой ООН.

По мнению российского военного эксперта Антона Мардасова, специализирующегося на изучении ближневосточных конфликтов, для проведения конгресса необходимо хотя бы минимальное доверие, а для этого необходима стабильность в зонах деэксалации. Но иранские подразделения и формирования, поддерживающие Асада, постоянно пытаются расширить подконтрольную территорию. Для атаки достаточно любого предлога, считает Мардасов. "У оппозиции практически нет голоса, потому что она получает наказание за любой проступок", - сказал эксперт.

Если Москва хочет, чтобы мероприятие в Сочи имело успех, ей нужно сдерживать Тегеран и Дамаск. Многое здесь зависит от отношений между Кремлем и Белым домом, так как американцы дают русским дополнительный вес для того, чтобы оказывать давление на Асада и на Тегеран, считает Мардасов.

"Экспансия Ирана угрожает российским интересам в Сирии", - отмечает эксперт. "Если Москве удастся добиться присутствия за столом переговоров в Сочи авторитетных представителей суннитских противников Асада и вовлечь их в будущее управление, это стало бы противовесом Ирану, который расширяет свое влияние в регионе. Израиль наблюдает за развитием событий с растущим беспокойством", - пишет автор в заключение.