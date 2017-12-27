"Никто не хочет, чтобы это закончилось": мирные украинцы несут бремя самого длительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны

"В то время как конфликту между Украиной и силами, поддерживаемыми Россией, исполняется уже четвертый год, попытки перемирия оказываются бесплодными", - пишет корреспондент The Telegraph Алек Лун.

"Светлана Карпенко только перевезла свою мать Нину в гостиную, когда ракета "Град" с шумом пронеслась у ее окна, усеяв спальню пожилой женщины огнем и шрапнелью", - говорится в статье.

Вместе с церковью и детским садом их двухэтажный жилой дом стал одним из 100 поврежденных зданий, в то время как на прошлой неделе, по меньшей мере, 40 ракет обрушились на поселок Новолуганское, пишет газета.

Не имея денег для замены окон, муж Светланы Олег Гостренко и она сама закрывали зияющие дыры полиэтиленом. Газ для отопления отключили.

"По счастливой случайности, многие жители Новолуганского были на праздничном концерте, когда упали ракеты, и только восемь человек пострадали в ходе атаки", - отмечает издание.

"Но более 10300 человек погибли с тех пор, как в 2014 году началась война между украинским правительством и сепаратистами, активно поддерживаемыми Россией", - говорится в статье.

В прошлую среду она превзошла войну в Боснии в 1992-1995 годах как самый длительный ожесточенный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, отмечает издание.

"И, несмотря на перемирие и мирный процесс, согласованный в Минске в 2015 году, эта война на износ снова разгорается", - пишет Лун.

"Не похоже, что эта война закончится, потому что никто этого не хочет, и (президент Петр) Порошенко тоже, - говорит Карпенко. - Наши ребята стреляют, они отвечают. Они стреляют с обеих сторон".

"Несмотря на предположения, что приход Дональда Трампа в Белый дом в начале года может привести к сотрудничеству России и США в урегулировании конфликта, антагонизм между Москвой и Вашингтоном из-за него только возрос", - отмечает газета.

"Развитые сети траншей и бункеров вокруг украинских позиций вблизи Авдеевки напоминают о Первой мировой войне", - пишет Лун.

"В минувшее воскресенье огонь с обеих сторон эхом разносился над водохранилищем во время часового артиллерийского поединка возле контролируемых правительством Светлодарска и Новолуганского", - сообщает издание.

"В какой-то момент кто-то запустил праздничный фейерверк в воздух во время перестрелки - мрачная шутка по поводу того, в какой фарс превратился мирный процесс", - говорится в статье.

Обе стороны настаивают на том, что они имеют право отвечать на огонь, хотя ОБСЕ объявила, что это запрещено соглашением.

"Когда жизнь солдат подвергается риску, можно открыть огонь без приказа", - объяснил Зураб Чикелидзе, лидер группы грузинских добровольцев, которые сражаются на стороне Киева.

"Результатом такой взаимности является порочный круг насилия", - пишет газета.

"Хотя Киев до сих пор не получил противотанковые ракеты Javelin, которые он требовал от Вашингтона, продажа снайперских винтовок и пулеметов может помочь украинским войскам справиться с их ужасной нехваткой оборудования", - говорится в статье.

"Но увеличение смертоносного оружия, вероятно, также означает новые боевые действия", - пишет автор.

В Новолуганском Светлана Карпенко собиралась отмечать Новый год, несмотря на войну, но "сейчас не будет никакого праздника", потому что придется сэкономить деньги на новые окна, сказала она.

Она добавила, что лучшим подарком было бы прекращение насилия.

"Нам не нужно богатство с неба, просто мир, - сказала она. - Прошло четыре года войны, но нам просто некуда уехать".