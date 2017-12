27 декабря 2017 г. Энтони Лойд | The Times Где теперь скрываются боевики-иностранцы Корреспондент The Times Энтони Лойд выясняет на Ближнем Востоке, куда подевались иностранцы, воевавшие в рядах ИГИЛ*. По данным газеты, они теперь прячутся в Сирии и Ираке, а также в Турции. "Чтобы скрыться от правосудия, иностранные джихадисты прячутся в пустынях в Сирии и Ираке" - так озаглавлена первая статья Лойда. "Тысячи боевиков "Исламского государства"*, приехавших из западных стран, вырвались из окружения во время финальных сражений у сирийско-иракской границы и укрылись в отдаленных пустынных районах либо бежали в Турцию", - сообщает журналист со слов местных командиров и сотрудников разведслужб. "Как считается, многие иностранные боевики убиты на поле брани (часто при авиаударах, после которых невозможно опознание погибших), а без малого 6 тыс. вернулись в свои страны", - пишет автор, ссылаясь на данные из 33 стран, откуда прибывали боевики. И даже по самым скромным оценкам получается, что еще тысячи иностранных боевиков все еще живы и где-то рыщут. Джихадисты разбросаны, например, по деревням на северо-востоке Сирии - а именно, в небольшом анклаве у берега Евфрата и в пустыне близ иракской границы. Командир из "Сирийских демократических сил" Абу Ибрагим, который дал интервью в городке Татиана, сказал, что на днях его подразделение взяло в плен граждан Китая, Марокко, Саудовской Аравии, а также дагестанцев, казахов и одну женщину с британским гражданством. "Большинство из тех, кто остается воевать, - местные", - добавил он. В 2015 году Пентагон подсчитал, что в Сирию и Ирак под знамена джихадистов прибыли до 40 тыс. иностранцев из 110 стран. Позднее был сделан вывод, что это завышенная оценка и на самом деле иностранных боевиков около 25 тыс. Их нынешняя судьба остается загадкой. Чарли Уинтер (International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, Королевский Колледж, Лондон) заметил: "Вот тенденция последних полутора лет. ИГИЛ* теряет большой кусок территории, но число погибших и пленных всякий раз оказывается меньше, чем вы ожидали. Либо их численность была преувеличена, либо эти люди куда-то переместились, а этого никто не заметил". Издание сообщает: "Хотя высшие официальные лица из США, Франции и Великобритании постоянно уверяют, что в идеале боевиков-добровольцев ИГИЛ* следует убивать на месте в боях, в реальности коалиция надзирала за чередой соглашений между местными силами и в Ираке, и в Сирии, которые позволили окруженным отрядам боевиков ИГИЛ* бежать в другие места. Самый известный случай - соглашение в Ракке в октябре нынешнего года: тогда несколько сот боевиков ИГИЛ* и тысячи членов их семей (в том числе много иностранцев) сели в автомобили и автоколонна уехала в пустыню к востоку от города, где теперь уцелевшие все еще воюют. Похожие капитуляции в результате переговоров были и в других точках Сирии и Ирака". "Мы видели, как похожие договоренности заключались в Таль-Афаре и Хавидже, - сказал иракский чиновник, пожелавший остаться анонимным. - В обоих случаях автоколоннам с боевиками ИГИЛ* разрешили уехать. Что случилось с ними после этого и где они теперь? Похоже, этого никто не знает". Подразделения западных спецназов, которые охотятся на джихадистов в Сирии, высмеивают британских боевиков за неумение воевать. "Местные командиры, участвующие в борьбе с ИГИЛ* в этих местах, говорят, что среди их самых сильных противников - чеченские, русские (так в оригинале. - Прим. ред.), голландские и французские боевики-иностранцы", - пишет газета. "Британцы в рядах ИГИЛ*, похоже, были скорее фигурами для пропаганды, либо занимались работой не на фронте", - говорит Сирван Ксхалиль, офицер разведки сирийских курдов. Уинтер отмечает: то, что ИГИЛ* разрешает своим боевикам покинуть Сирию и Ирак, предвещает "кардинальную смену стратегии, которая спустя пять лет должна привести ИГИЛ* к желательным для него результатам; людям позволяют покинуть халифат, чтобы сберечь ресурсы, энергию, живую силу, мощь семьи; покинуть подконтрольные ему районы и отправиться в места, недоступные для правоохранителей". Газета также приводит рассказ неназванного "сотрудника местной разведки". "В нескольких случаях мы сообщали коалиции, что движется автоколонна ИГИЛ*, и призывали разбомбить, - сказал сотрудник. - Но нам отвечали: "Только не эту - в ней есть один из наших". Проблема в том, что каждая страна коалиции имела в ИГИЛ* своих шпионов, а в коалиции было много стран. В результате многие колонны ИГИЛ* не бомбили, им дали уйти - и все ради какой-то пользы для разведки в будущем". Сведения о британцах выделены в отдельную статью под заголовокм "300 британских боевиков из ИГИЛ* находятся в бегах в Турции". По этой причине западные разведслужбы опасаются, что риск терактов в Европе возрастает, отмечает Лойд. "В этом году, когда были отвоеваны города Ракка и Мосул, находившиеся под контролем ИГИЛ*, тысячи джихадистов, в том числе не менее 300 британцев, бежали в Турцию", - пишет автор. "В наших тюрьмах много французских граждан, десятки граждан других стран, но мы полагаем, что большинство британцев сбежали", - сообщил вышеупомянутый Ксхалиль. "Около 850 британцев уехали, чтобы присоединиться к ИГИЛ*. Примерно половина из них вернулась. Подтверждена смерть около 130 человек", - сообщает издание. Незаметно выехать из Турции и вернуться в Великобританию все сложнее, заверили источники в британских спецслужбах. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Times