27 декабря 2017 г. Том Парфитт | The Times Скончавшийся в графстве Суррей российский осведомитель Александр Перепиличный принимал виагру Внезапная смерть Александра Перепиличного, российского олигарха и осведомителя, который в 2012 году "рухнул и умер" рядом со своим домом, породила теории заговора о тайном отравлении по приказу Кремля, напоминает журналист The Times Том Парфитт. Адвокат (из Москвы. - Прим. ред.) Андрей Павлов, которого страховщики покойного называют "кандидатом на роль убийцы", заявил о своей невиновности, сообщает издание. Павлов указал на то, что в теле Перепиличного были обнаружены следы виагры. Первоначально анализы указывали "на вероятное наличие гельземия": яд этого кустарника "используют российские и китайские отравители", пишет корреспондент. Павлов сказал изданию: "Мне очень жаль, что некоторые перемывают историю смерти Перепиличного, несмотря на горячую мольбу его вдовы о тактичности. К сожалению, причина смерти была четко установлена во время дознания в июне 2017 года: острая сердечная недостаточность при сильной физической нагрузке, при этом в его крови содержались следы виагры, алкоголя и кофе после выходных, проведенных в компании украинской модели, вдали от жены". "Я не считаю, что Перепиличный был убит, поэтому не могу каким-либо образом комментировать его так называемое убийство", - добавил он. Судебный токсиколог Фиона Перри сообщала следствию о следах силденафила в теле Перепиличного, при этом выпускающая препарат торговая марка - виагра - не упоминалась. Автор статьи не исключает, что присутствовавшие на слушаниях журналисты и представители общественности могли не знать значение общего названия. "В моче было обнаружено низкое содержание силденафила. Предположительно препарат принимался не прямо перед смертью, а, вероятно, в течение последних суток или около того, поскольку он относительно быстро выводится из организма", - заявила Перри. У силденафила редко бывают серьезные побочные эффекты, но сама "эректильная дисфункция может быть симптомом глубинных проблем, вызванных стрессом, курением, пьянством, избыточным весом, повышенным давлением, высоким уровнем холестерина или глюкозы", говорится в статье. По словам врача Пола Локстона, Перепиличный принимал ксеникал для контроля веса, а в прошлом курил по 60 сигарет в день. "Эксперт ботанического сада Кью, профессор Моник Симмондс заявила, что, по данным анализов, в желудке покойного не был обнаружен яд гельземиум, получаемый из растения гельземий. Ни одна причина смерти не подтвердилась, и следствие возобновится 8 января", - сообщает журналист The Times. Адвокат вдовы Джон Беггс обвинил страховую компанию Перепиличного Legal&General в создании "витиеватых теорий, в том числе об отравленном супе, без каких-либо убедительных доказательств", в неоправданно частых "ссылках на спецслужбы" и "создании атмосферы в духе Джона Ле Карре". Источник: The Times