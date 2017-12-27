Соперники Путина боятся превратиться в посмешище

Алексей Навальный не допущен до президентских выборов - однако самый главный оппонент Путина мыслит на перспективу, считает московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

"Формально Россия и по сей день остается демократией. На деле в стране один правитель - Владимир Путин. И у него есть противник - Алексей Навальный, последняя надежда оппозиции", - пишет Локшин.

Навальный должен был понимать, что участвовать в предстоящих выборах ему не дадут - "шоком для него это не стало", уверен журналист. "Да и план у него другой: его шанс связан не с избирательными урнами, а с улицей. Он единственный в России, кто способен организовать российскую молодежь и вывести ее на акции протеста".

"Навальный молод, у него есть время, он мыслит намного дальше 2018 года. Но он осознает и риски. На его глазах многие известные российские оппозиционеры, на которых Запад в свое время возлагал надежды, превратились в Москве в посмешище", - указывает корреспондент.

В Германии, говорится далее, решение ЦИК о недопуске Навального вызвало волну критики. О "диктаторе чистой воды" в беседе с изданием заявил Дитмар Нитан, политик от СДПГ, специализирующийся на внешнеполитических вопросах. По мнению его коллеги от Левой партии Штефана Либиха, ОБСЕ необходимо внимательно наблюдать за президентскими выборами в России: "Правительство ФРГ должно настоять на расширенной миссии наблюдателей ОБСЕ, членом которой Россия является и правилам которой должна следовать".

"Призвав к бойкоту выборов, Навальный закончил предвыборную кампанию, которая, по сути, была странной, - пишет Локшин. - Он изначально должен был понимать, что его успешная мобилизация народных масс почти наверняка приведет к недопущению на выборы".

Но что, Навальный должен был с самого начала объявить своим сторонникам, что его кампания бессмысленна? "Это было бы логично, но не умно", - замечает автор статьи. Сейчас за него только 2% россиян, по опросам независимого "Левада-центра", но сторонники есть по всей стране. А с негативной повесткой Навальный, вероятно, не смог бы их привлечь.

"Навальный мыслит на перспективу, - продолжает автор. - Оппозиционер отдает себе отчет, что без доступа к традиционным СМИ у него нет шансов против Путина. Даже если бы Кремль дал добро на его кандидатуру, он не смог бы охватить достаточно избирателей посредством интернета".

В своих видеообращениях и во время выступлений Навальный много говорит о "России будущего", о государстве без коррупции, о "нормальной стране" - эту политическую мечту оппозиционера разделяют многие россияне, даже те, кто его не поддерживает, отмечает Локшин.

"Навальный настроен ждать своего шанса годы и годы. Вопрос лишь в том, как сохранить свою значимость в системе Путина", - пишет журналист.

"Москву не удивишь ни пожилым руководителем (через шесть лет Путину будет 72), ни существованием оппозиционера, чья борьба с каждым прошедшим впустую годом все больше сводится к ритуалу. Этот кошмар для любого борца с режимом. У Навального перед глазами Григорий Явлинский из либеральной партии Яблоко", когда-то бросивший вызов Борису Ельцину, а ныне такой неуместный", - пишет Локшин.

Как избежать "эффекта Явлинского"? Этот вопрос должен мучить оппозиционера даже больше, чем решение ЦИК, считает автор статьи.