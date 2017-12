27 декабря 2017 г. Редакция | The Washington Post Проблем у Путина может быть больше, чем мы думаем Западные лидеры могут только мечтать о таком рейтинге, как у Путина, и все же он "по-прежнему не желает проверять эти цифры реальной конкуренцией", говорится в редакционной статье The Washington Post, посвященной отказу ЦИК допустить Алексея Навального к президентским выборам. Баллотируясь на пост мэра Москвы в 2013 году, Навальный набрал 27% голосов, а на YouTube изложение его аргументов против Медведева было просмотрено 25,7 млн раз. Тем не менее, в Москве принято считать, что Путин с легкостью одолеет Навального, пишет издание. Путин "предпочитает проводить потемкинское голосование, в котором его соперниками будут лишь двое вечных кандидатов, коммунист и ультранационалист, и Ксения Собчак - 36-летняя знаменитость, которая назвала выборы "высокобюджетным шоу". Навальный призвал к бойкоту, а значит, заявленная цель Кремля - 70-процентная явка - может оказаться недостижимой, если исключать мошенничество", - полагают авторы статьи. "Чем можно объяснить, казалось бы, сомнительную тактику Путина? Некоторые аналитики утверждают, что созданный им авторитарный режим требует не убедительной демократической победы, а сокрушительной демонстрации силы. Посыл должен состоять в том, что альтернативы нет", - передает издание. Путин "добивается поддержки народа путем националистического авантюризма", но и здесь ситуация "может зайти в тупик", говорится в статье. "Попытки Путина достичь удобных для него договоренностей об интервенциях на востоке Украины и в Сирии продвигаются с трудом. Короче говоря, у Путина может быть больше причин опасаться Навального, чем предполагают цифры опросов", - заключает The Washington Post. Источник: The Washington Post