27 декабря 2017 г. Пол Вальдман | The Washington Post Россия будет атаковать наши следующие выборы, и Трамп, возможно, даже не попытается ей помешать "Русские приходят на наши выборы - чтобы подорвать их, дискредитировать, даже повлиять на результаты. Они придут и в 2018 году, и в 2020-м. Проблема в следующем: даже если мы выясним, какие у них намерения, наше собственное правительство, возможно, не сможет или не захочет их остановить", - утверждает Пол Вальдман в The Washington Post. "В связи с этой угрозой нам нужно задать три фундаментальных вопроса. Знаем ли мы, что они делают? Если да, знаем ли мы, как с этим бороться? И, если мы знаем, как с этим бороться, готовы ли мы это делать?" - пишет журналист. "В разное время ответ на все эти вопросы был "нет". Но, скажем, когда-нибудь в 2018 (или, более вероятно, в 2020) году спецслужбы и частные аналитики придут к заключению, что Россия пытается извратить наш избирательный процесс с помощью взлома систем голосования, ведения скрытной пропагандистской войны или других средств, о которых мы даже пока не думали, - что тогда? Мы знаем, что президент Трамп воспринимает каждое новое изменение с точки зрения себя самого и считает любые вопросы о российском вмешательстве не чем иным, как попыткой лишить легитимности его славную победу 2016 года. Маловероятно, что он по-другому отреагирует на новые доклады о российском вмешательстве, особенно в тот момент, когда ему светит поражение, - пишет автор. - А значит, очень велик шанс, что случится следующее". "Когда появятся сообщения о новых российских попытках атаковать наши выборы, президент Трамп заявит, что все это "фальшивые новости", попытается дискредитировать этот анализ и настоять на том, что это происки врагов, пытающихся лишить легитимности победы, одержанные им и его партией", - говорится в статье. "Заявления Трампа немедленно подхватят и распространят его союзники в консервативных СМИ, в частности Fox New, радио-ток-шоу и вебсайты, вроде Breitbart. Они будут нападать на аналитиков и агентства, предупреждающие о российских попытках", - прогнозирует Вальдман. И наконец, "республиканцы из Конгресса пойдут за Трампом, возможно, даже попытаются начать собственное расследование расследования". Источник: The Washington Post