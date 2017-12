27 декабря 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Демократия в путинском стиле "Правила российских президентских выборов, намеченных на эту весну, могут казаться посторонним туманными и сбивающими с толку, однако они сводятся к одному: Владимир Путин претендует на переизбрание, и, если ваша популярность достаточно велика, чтобы его оконфузить, вам не позволят попасть в бюллетень", - пишет The Wall Street Journal. Именно это происходит сейчас с Алексеем Навальным. "Добро пожаловать в демократию в путинском стиле", - говорится в редакционной статье. WSJ пишет: "Навальный - храбрец, который знает, что он делает и чем рискует. Но действия Путина против Навального и его соратников - это не ходы сильного и уверенного в себе человека. Напротив, это действия того, кто позволяет своим страхам выбить его из колеи. В видеозаявлении, которое Навальный опубликовал после того, как его объявили не имеющим права быть избранным, он говорит чистую правду: "Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной". Источник: The Wall Street Journal