Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
27 декабря 2017 г.
27 декабря 2017 г.

Редакция | The Wall Street Journal

Демократия в путинском стиле

"Правила российских президентских выборов, намеченных на эту весну, могут казаться посторонним туманными и сбивающими с толку, однако они сводятся к одному: Владимир Путин претендует на переизбрание, и, если ваша популярность достаточно велика, чтобы его оконфузить, вам не позволят попасть в бюллетень", - пишет The Wall Street Journal.

Именно это происходит сейчас с Алексеем Навальным. "Добро пожаловать в демократию в путинском стиле", - говорится в редакционной статье.

WSJ пишет: "Навальный - храбрец, который знает, что он делает и чем рискует. Но действия Путина против Навального и его соратников - это не ходы сильного и уверенного в себе человека. Напротив, это действия того, кто позволяет своим страхам выбить его из колеи. В видеозаявлении, которое Навальный опубликовал после того, как его объявили не имеющим права быть избранным, он говорит чистую правду: "Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной".

Источник: The Wall Street Journal


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               