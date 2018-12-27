2019 год покажет России, что почем

"Российская экономика адаптировалась к санкциям и низкой цене на нефть. Однако этот успех обманчив", - считает журналист австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер. Если верить сценарию, представленному экономистами, стране предстоит трудный экономический период.

"Тому, кто хочет узнать, как выглядит реалистичная точка зрения на российскую экономику среди представителей местного истеблишмента, стоит послушать не Владимира Путина, а Эльвиру Набиуллину. В отличие от президента миниатюрной главе Центробанка не приходится рассказывать о том, что в 18-й год правления Путина все хорошо и даже лучше, чем представляют это оппозиционные скептики. (...) 14 декабря она повысила ключевую ставку до 7, 75% на 0,25 процентных пункта - второй раз за полгода", - отмечает автор статьи.

"У России и ее населения вытряхивают деньги из кошелька уже продолжительное время, - пишет Штайнер. - При этом 2018 год окажется еще относительно хорошим, если рост ВВП после двух лет рецессии (в 2015 и 2016 годах) и года легкого восстановления составит по крайней мере 1,8%. С последующими годами дела обстоят хуже. А 2019 год, похоже, и вовсе покажет, что почем".

"Как указывает известный НИУ ВШЭ в своем недавно представленном прогнозе, рост ВВП замедлится до 1,3%. (...) Пессимизм по поводу 2019 года перекинулся и на иностранных инвесторов в России, и компании, экспортирующие свои товары в крупнейшую страну мира. Согласно опросу, проведенному Российско-Германской внешнеторговой палатой, 36% опрошенных немецких предпринимателей опасаются стагнации, а 23% - ухудшения экономической ситуации в России в 2019 году", - говорится в статье.

"Население, кажется, предчувствует, что его ждет. (...) Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, социальный оптимизм, то есть ожидание улучшения жизненной ситуации, падает пугающе быстро: если в 2016 году индекс удовлетворенности жизнью составлял 51 пункт и в 2017 году вырос до 63 пунктов, то теперь он опустился до 40", - передает издание.

"Конечно, россияне находчивы. Они научились приспосабливаться к жизни", - замечает Штайнер. Помог им в этом не только отказ от подорожавших импортных продуктов и поездок за границу: "их положение несколько смягчили и потребительские кредиты, количество которых в последнее время стремительно росло". Они находят лазейки для приобретения санкционных западных сыров и пытаются оформлять американские визы в соседней Прибалтике.

Тем не менее, продолжает журналист, "цена, которую платит население за внешнеполитические авантюры, высока". "И люди предчувствуют, что эта цена еще вырастет и уровень благосостояния в 2019 году упадет, и начинают к этому готовиться: к потребительским кредитам они относятся со все большей осторожностью".

Путин, в свою очередь, продолжает кормить проверенными, наигранно бодрыми словами. Так, на своей недавней пресс-конференции он заявил, что Россия может занять пятое место по объему ВВП в мире. "Сбудется ли то, что он поставил себе новой целью, покажет лишь время. Сейчас Россия в рейтинге экономик Всемирного банка занимает 12 место", - подчеркивает журналист.

"Процесс экономического подъема будет тяжелым, даже если экономика с 2020 года будет расти на 2%, а с 2021 года на 3%. (...) Не говоря уже о ситуации, когда рост, как предсказывают экономисты ВШЭ, ограничится лишь 1,6-1,9%", - констатирует Штайнер.