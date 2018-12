27 декабря 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian Что для саудовцев потеря, для русских - победа, благодаря шахматному боссу и бывшему советнику Кремля "После того, как в этом месяце Саудовскую Аравию лишили права на проведение крупного шахматного чемпионата, организаторы быстро заключили сделку с Эр-Риядом на перенос мероприятия в место, которое вызывает меньше политических разногласий: в Россию", - пишет The Guardian. "Переговоры о срочной замене вел Аркадий Дворкович, бывший кремлевский советник, который недавно был избран президентом Международной шахматной федерации ФИДЕ и обещал сделать руководство шахматами более прозрачным. Дворкович, современный технократ, управлявший секторами российский экономики и оргкомитетом по по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу , выиграл шахматный пост в ходе вызывавших много споров выборов, где звучали обвинения в покупке голосов и правительственном вмешательстве. С тех пор вопросу о том, как под его началом могут трансформироваться бизнес и политика этого спорта, уделяется большое внимание", - указывает автор публикации Эндрю Рот. "Эта конкретная ситуация - это форс-мажор. То, что мы просто берем турнир и переносим в Россию, не станет обычной практикой (?)", - пообещал Дворкович в интервью The Guardian, которое он дал в престижном московском ресторане накануне чемпионата. "Срочная сделка по переносу Чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу 2018 года под патронажем короля Салмана увенчала год, в течение которого росло международное давление на Эр-Рияд. Задолго до убийства Джамаля Хашогги в шахматных кругах страну осуждали за отказ в выдаче виз израильским игрокам в 2017 году", - напоминает издание. По словам газеты, "в октябре Россия спасла Эр-Рияд от публичного конфуза, когда направила большую делегацию чиновников и бизнесменов на инвестиционную конференцию, куда не приехали американские и европейские инвесторы". "Перенос шахматного чемпионата, пускай и в меньшем масштабе, сделал то же, - подчеркивается в публикации. - Дворкович отказался оглашать детали сделки, в переговорах о которой Санкт-Петербург обошел других претендентов, например, Дубаи, однако заявил, что это решение было обоюдным как с российской стороны, так и со стороны шахматной федерации Саудовской Аравии". "Эта сделка - одна из первых проверок способности Дворковича справляться как со сложной организацией, так и с политическими вызовами международных шахмат, - указывает автор статьи. - Он выступал на платформе повышения прозрачности и расширения скромного бюджета ФИДЕ. Его администрация заявила, что в ближайший год может увеличить финансирование в три раза". "Однако антикоррупционная кампания Дворковича, как писали СМИ, была омрачена существенными лоббистскими усилиями российского правительства, включая усилия посольств, которые призывали национальные шахматные ассоциации поддержать его кандидатуру", - напоминает The Guardian. "В интервью Дворкович подтвердил, что такие усилия, о которых сообщал The Guardian, предпринимались дипломатами, однако указал, что в этом нет ничего необычного. "Меня обвиняли в поддержке, которую оказали мне российский президент и правительство во время выборов. Для меня это было забавно, потому что это нормально. Это нормально, что они публично поддерживают российских кандидатов. Это не подкуп и не совершенное чего-то неправомерного. Они объявили о публичной поддержке профессионала, который хочет управлять организацией". Источник: The Guardian