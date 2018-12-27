В Сирии растет напряженность в отношениях между Израилем и Россией

После авиаударов в Сирии Москва обвиняет Израиль в "грубом нарушении суверенитета". Израильская армия утверждает, что она лишь защищалась против пуска зенитной ракеты. Это первый инцидент после отвода американских войск, из-за которого Израиль оказался одной их главных проигравших сторон, пишет журналист Le Journal du Dimanche Алексис Буаселье.

"Когда США объявили о своем уходе из Сирии, отношения между Израилем и Россией стали более напряженными. Многие сирийские государственные СМИ сообщают о том, что в ночь со вторника на среду израильские истребители нанесли удары по окрестностям Дамаска. Москва, союзник режима Башара Асада, выступила против произошедшего. "Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии", - заявило министерство иностранных дел России в своем коммюнике, выразив свою "самую серьезную озабоченность" фактом нанесения этих ударов. Израильская армия же утверждает, что она защищалась после того, как с территории Сирии была запущена зенитная ракета", - отмечает автор статьи.

По мнению директора "Сирийской Обсерватории прав человека", тремя мишенями "израильского воздушного налета" являлись "склады с оружием, принадлежавшие "Хизбалле" или иранским войскам", которые помогают режиму Башара Асада, как и Россия. Во время этих ударов израильская авиация использовала 16 авиабомб, по данным Москвы, 14 из них были уничтожены ПВО Сирии, передает журналист.

По данным российской армии, ракетная атака были произведена из воздушного пространства Ливана. "Атака израильских ВВС совершалась в момент заходов на посадку гражданских лайнеров нероссийской принадлежности в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия)", - заявил официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

Армия обороны Израиля, со своей стороны, ограничилась сообщением в Twitter о том, что ее системы противоракетной обороны были "приведены в действие после того, как с территории Сирии была запущена зенитная ракета".

В среду израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху снова заявил, что Израиль "не готов мириться с иранским военным присутствием в Сирии". "Мы продолжим действовать решительно и твердо", - добавил он, не давая прямых ссылок на ночные инциденты.

"Если ответственность Израиля будет подтверждена, то речь пойдет о первых ударах после того, как американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе объявил об отводе американских войск из Сирии. Израиль расценивается многими экспертами как одна из главных проигравших сторон американского ухода, который предоставит еще большую свободу действий Ирану и его партнерам для усиления совей военной мощи в Сирии", - комментирует Буаселье.