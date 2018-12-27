Дания ведет войну против своих "гетто"

В начале января в Дании вступят в силу 22 исключительные меры в отношении 43 кварталов, требующих особого внимания. Цель этих мер: разрушить "параллельные общины" в Дании. Такая инициатива подвержена критике со всех сторон, пишет спецкор Le Monde Анн-Франсуаз Ивер.

32-летняя Марианна не понимает этого. 6 лет эта продавщица супермаркета живет в квартале Тингбьерг, на западе Копенгагена, где ее никогда "не грабили, у нее никогда не было проблем со своими соседями и ей никогда не было страшно выходить на улицу одной, даже ночью". "История с гетто, - говорит она, - это просто уловка политиков".

Тинбьерг фигурирует в списке 43 мест, на которые направлен "план гетто". 22 ноября за него проголосовало большинство датских депутатов, он вступит в силу в начале января, говорится в статье.

Среди предусмотренных мер - то, что полиция может временно ужесточить наказания за отдельные преступления, совершаемые в этих кварталах. Преступников могут изгнать, рискуют быть выселенными и их семьи. План предусматривает к 2030 году сократить количество социального жилья, где проживают семьи, до 40%, в то время как сегодня такие жители являются здесь подавляющим большинством, отмечает журналистка.

Студентка художественного училища Джоанна Остерванг, живущая в квартале Мьйолнерпаркен с двумя детьми 5 и 7 лет, возмущена этим планом, считая его "плохим, расистским и асоциальным, целью которого является отмена социального жилья". Из-за этого плана ей грозит удорожание платы за жилье при отсутствии решения проблем с интеграцией.

Весьма критически настроен в отношении этого плана социолог Айдын Соей: "Когда государство институционализирует гетто, люди думают, что это нормально. Между тем, качество жилья в этих районах высокое, преступность снижается, а уровень школьного обучения и занятости повышается. Угроза в том, что создается контр-гражданство среди молодых людей, у них возникает ощущение, что они второстепенные граждане".

Столь же упадническое настроение у арендодателей социального жилья. Так, Йенс Эмелунд, возглавляющий организацию KAB, в управлении которой находятся 60 тыс. квартир в Дании, в том числе 4 тыс. в большом Копенгагене, говорит: "Указывая пальцем на отдельные зоны и применяя к ним особые правила, мы не только ставим на них клеймо, но и посягаем на фундаментальные принципы нашего общества, основанного на законе, одинаковом для всех".