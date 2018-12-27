Секрет африканского племени хадза: как оставаться в прекрасной форме

Эти кочевые лучники, живущие на севере Танзании, благодаря своему крайне высокому уровню физической активности, обладают отличным обменом веществ и здоровой сердечно-сосудистой системой, сообщает издание Le Monde.

Десять тысяч шагов в день и больше. ?Народности охотников-собирателей есть чему нас научить?, - отмечает журналист.

Подобно индейскому племени цимане, другому этносу охотников-собирателей из боливийской Амазонии, у представителей племени хадза отличное здоровье, указывает автор статьи. Об этом свидетельствует исследование Германа Понтцера, профессора антропологии эволюции Университета Дьюка (Северная Каролина, США), опубликованное в научном журнале Obesity Reviews.

Действительно, из 192 исследованных представителей племени хадза лишь один человек мог считаться больным ожирением, у двоих был избыточный вес, а средний индекс массы тела (ИМТ) группы лиц, отобранных для исследования, составлял около 20. Напомним, что об избыточном весе можно говорить, когда ИМТ превышает 25, а о лишнем весе - при значениях выше 30. Что касается диабета 2-го типа, то его практически не существует, как обнаруживает это исследование. Наиболее поразительным является великолепное здоровье сердечно-сосудистой системы, передает журналист.

"Чем объяснить такое здоровье? Общим для всех народностей охотников-собирателей является очень высокий уровень физической активности. Так, представители племени хадза примерно 135 минут в день занимаются умеренной физической активностью - измерения производились с помощью акселерометров - и проходят в день от шести до девяти километров - как женщины, так и мужчины. Подобный уровень значительно превосходит нагрузку жителей промышленно развитых стран. И выходит далеко за пределы рекомендаций ВОЗ, предполагающих 150 минут двигательной активности умеренной интенсивности для тренировки выносливости? в неделю. Более того, у представителей хадза подобный уровень активности не снижается с возрастом", - указывает журналист.

Наряду с этим, такой уровень физической активности, судя по всему, не компенсируется увеличением времени для отдыха, в частности, большей продолжительностью сна, говорится в статье.

"Представляется очевидным, что именно окружающая среда, а не генетика поддерживает их в добром здравии, улучшая их иммунную систему и стрессоустойчивость", - подчеркивает Герман Понтцер. И в частности, их уровень двигательной активности. Поскольку, когда эти народности меняют свой образ жизни, у них развиваются те же "болезни цивилизации".

С другой стороны, такое хорошее здоровье, похоже, не связано с тем или иным рационом. "Мы наблюдаем широкий диапазон режима питания у этих народностей". И общий расход калорий в племени хадза аналогичен расходу калорий среди населения США или Европы, передает автор статьи.

Это позволяет сделать вывод о том, что для достижения здорового обмена веществ органы общественного здравоохранения должны не столько побуждать нас сжигать калории, сколько побольше ходить и совершать моцион, утверждают авторы исследования.