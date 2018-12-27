Почему россияне охотно покупают в Финляндии дома с видом на судоходные пути?

"Скалистые ландшафты Турку, города на юго-западе Финляндии - несомненно привлекательное место для того, чтобы провести здесь пару прекрасных выходных, - повествует швейцарское издание. - Например, в селении Парайнен. До недавнего времени один из сайтов по бронированию гостиниц предлагал забронировать здесь шале Villa Ybbersnäs. Однако гостевой дом, которым управляет компания Airiston Helmi, больше недоступен для бронирования, так как у него, как установила администрация Парайнена, отсутствует соответствующая лицензия".

"Согласно торговому реестру, Airiston Helmi занимается недвижимостью и туризмом, - указывает автор статьи Рудольф Херманн. - Однако текущий директор компании Дан Хёгстрём - находящийся на пенсии IT-менеджер. Его заместитель, проживающий в Латвии, кажется также не имеет опыта в туризме".

Во время крупномасштабной операции, состоявшейся в конце сентября, финская полиция провела обыски в 17 объектах недвижимости, в том числе и в Villa Ybbersnäs. "Национальное бюро расследований говорило о подозрениях в масштабном отмывании денег, не в последнюю очередь ввиду того факта, что на частном острове Сяккилуото были изъяты 3,5 млн евро наличными", - говорится в статье.

"Участок земли принадлежит человеку, стоящему за компанией Airiston Helmi; гражданину России, у которого, как сообщается, также есть паспорт Мальты и различных налоговых оазисов Карибского региона и который фигурирует в СМИ как Павел Мельников. Идет ли речь о летней резиденции Мельникова? Или он является лишь подставным лицом, а речь, как предполагают многие, идет о местности, где Россия в случае необходимости могла бы внедрить своих зеленых человечков?", - задается вопросами журналист.

"Многие из 17 объектов недвижимости, в которых прошли обыски, находятся в непосредственной близости от судоходных путей, ведущих в порты Турку и Наантали. Это порты, которые имеют важное экономическое и стратегическое значение для Финляндии, - подчеркивает Херманн. - Например, в Наантали находится один из всего лишь двух нефтеперерабатывающих заводов Финляндии".

"То, что Airiston Helmi приобретала недвижимость именно в этих районах, может быть случайностью - или нет. Кроме того, компания, у которой с момента ее учреждения в 2007 году не было прибыли и которая, тем не менее, исправно коллекционировала финские земельные участки стоимостью в несколько миллионов евро, также приобрела два транспортных судна, снятых с вооружения финского флота. (...) Это тоже может быть случайностью. Или нет", - пишет журналист.

Власти настаивают на том, что обыски полиции были связаны исключительно с подозрениями в масштабном отмывании денег. "Факт состоит в том, что финские политики чересчур деликатно обращаются с темами, которые связаны с политикой безопасности и могут привести к напряженности в отношениях с Россией, - отмечает Херманн. - С могущественным соседом на Востоке Финляндию связывает изменчивая история и граница длиной в 1300 км, которую тяжело защитить".

"Финское телевидение в программе-расследовании Spotlight также сообщало еще о двух участках земли поблизости от Турку, непосредственно граничащих с военным полигоном финского флота. Ими также владеют через зарегистрированную в Финляндии фирму россияне. Там якобы должны быть построены коттеджи. Однако покрытый лесом отвесный склон, на котором расположены участки, кажется, плохо подходит для таких целей", - замечает издание.

"Получается, со стороны России осуществляются систематические попытки приобрести участки, которые не имеют особой ценности для отдыха, но зато расположены вблизи военной или гражданской инфраструктуры? Если это так, то Финляндия очень упрощает жизнь своему восточному соседу. Ведь в настоящий момент покупка недвижимости иностранцами не подлежит здесь никаким ограничениям. (...) При этом политики по-прежнему не хотят придавать этой теме широкую огласку", - констатирует Херманн.