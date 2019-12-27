"Пока российскую внешнюю политику все еще определяют люди, выросшие в Советском Союзе. Их посыл: страна была унижена Западом и поднята Путиным с колен. Молодые дипломатические кадры уже не так лояльны - и скептически относятся к идеологиям", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При Владимире Путине внешняя политика стала в последние годы заметно военизированной, отмечает автор статьи Фридрих Шмидт. Однако Кадри Лиик из Европейского совета по международным отношениям представила исследование, в котором она обратилась к молодым "гражданским" представителям дипломатических кругов и провела 18 интервью с сотрудниками министерств, аппарата правительства и политиками, работниками крупных компаний и представителями СМИ, а также приняла участие в групповых дискуссиях.

"Исследование Лиик под названием "Последние из оскорбленных: первые постпутинские дипломаты России" призвано показать тенденции будущего. В целом молодые российские дипломаты не являются ни "лоялистами Путина, ни либералами в западном понимании", однако они скептически относятся к идеологиям, резюмирует автор исследования. "Разочарование" старшего поколения Западом все еще накладывает сильный отпечаток и на сегодняшних молодых дипломатов в возрасте от 30 до 40 лет, однако не на самых молодых, родившихся после распада СССР: они, по мнению Лиик, придерживаются крайне реалистичных и прагматичных взглядов. В отсутствии традиционно пристального внимания к Западу у совсем молодых собеседников отражается не только российский, но и мировой дискурс о многополярном мире и подъеме Азии", - говорится в публикации.

"Что касается дипломатов от 30 до 45 лет, Лиик зафиксирована различные их высказывания о причинах "разочарования" Западом. Кто-то называл войну с Грузией в 2008 году и освещение ее в западных СМИ, кто-то - отношения с НАТО. (...) Многие собеседники раздосадованы "утратой любопытства Запада по отношению к нам", как сформулировал один из них".

"В политике Россия осуществляет "поворот на восток", к Китаю. Однако воодушевления могущественным партнером Лиик не заметила. Скорее преобладают неопределенность и недоверие к Пекину. Место России в мире остается неопределенным".

"В отношении политической, военной и военизированной практики исследование Лиик информативно в ограниченной степени. Автор сама подчеркивает, что не группа, ставшая объектом исследования, а будущий президент будет определять внешнюю политику, искать и находить для нее персонал. Что касается настоящего времени, то в формировании внешней политики значимость, по мнению Лиик, приобрели Администрация президента и национальный Совет безопасности, а решающую роль играют не дипломаты, а спецслужбы и министерство обороны. Важным полем деятельности для дипломатов стал в последнее время Ближний Восток, но и здесь центральное место занимают военные. Эти факторы уменьшают значимость внешнеполитического "истеблишмента", а также самого министерства иностранных дел. (...)".

"Собеседники Лиик говорили о стагнации и инертности аппарата власти. (...) Это оправданно: в прошедшие годы министерство иностранных дел стало при Путине одним из многочисленных голосов в аппарате пропаганды. Оно вынуждено комментировать и защищать действия, о которых ему едва ли что-то известно и которые даже противоречат политическому курсу. Например, когда целью операций спецслужб становятся нейтральные или положительно настроенные к России страны, такие как Швейцария, Австрия, Греция или Сербия. Или когда в Сирии, Ливии, Мозамбике гибнет неподтвержденное количество наемников соратника Путина. Приходится прибегать к общим жалобам на западную русофобию. "Сегодня спросом пользуются скорее солдаты-дипломаты, а не те, кто решает задачи, пропагандисты, а не люди, способные к эмпатии", - цитирует Лиик одного из своих собеседников".