27 декабря 2019 г. Генри Фой | Financial Times Россияне трезвеют при Владимире Путине, пекущемся о здоровом образе жизни "Первый водочный склад Smirnoff в центре Москвы становится культурно-художественным комплексом. Улюлюкающие болельщики на хоккейных мачтах в российской столице подзаряжаются исключительно безалкогольным пивом. А повсеместные палатки, где когда-то продавали водку в бутылках и сушеные рыбные закуски, приклеенные к окнам, теперь торгуют только газетами и безалкогольными напитками", - пишет Financial Times. "Россия, за которой издавна закрепился стереотип страны сильно пьющих людей, в минувшее десятилетие бросила вызов традиционным клише: согласно государственной статистике, в период с 2008 по 2018 год потребление алкоголя сократилось вдвое, что обусловлено новой строгой государственной политикой и ростом как заботящегося о здоровье среднего класса, так и доходов", - отмечает автор публикации Генри Фой. "Президент России Владимир Путин сделал здоровый образ жизни важной частью своего пиар-имиджа, что резко контрастирует с печально известной страстью к бутылке его предшественника Бориса Ельцина. Растиражированные телевидением выпивка, пение и танцы последнего, а также его нечленораздельные речи стали символом хмельного десятилетия России после распада Советского Союза", - пишет газета. "Наш лидер полностью соответствует здоровому образу жизни. Он занимается спортом, он выступает в качестве примера для подражания тому, как усердно работать, но поддерживать здоровый образ жизни", - считает Вероника Скворцова, министр здравоохранения страны, которая возглавила кампанию правительства против бутылки. "Резкое падение потребления алкоголя совпало с увеличением ожидаемой продолжительности жизни до рекордно высокого уровня. "Мы шли к этому, полностью сосредоточившись на этой цели, - говорит она. - Когда я пришла в министерство в 2008 году, ежегодное потребление алкоголя составляло 18 литров на душу населения... Моя стратегия состояла в том, чтобы заставить каждого министра в правительстве чувствовать себя так, словно он немного министр здравоохранения". "Наступление на алкоголь является серьезным поворотом для правительства, которое всего 13 лет назад выпустило на рынок производимую государством водку с супернизкой стоимостью, которую продают его самым бедным людям. С 2010 года был повышен акцизный налог на алкоголь, запрещены продажи алкоголя после 23:00 и на спортивных мероприятиях, запрещена реклама на телевидении, запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах", - напоминает газета. "По данным ВОЗ, при среднем годовом потреблении 9 литров чистого алкоголя, россиянин сейчас выпивает меньше, чем жители Франции или Германии. По словам Скворцовой, ее следующий шаг - снижение среднего уровня потребления алкоголя ниже официального допустимого ВОЗ объема 8 литров чистого алкоголя или его эквивалента на человека в год - будет включать повышение возраста, с которого разрешено покупать алкоголь, до 21 года (...), и обучение преимуществам неупотребления алкоголя детей, начиная с трех лет", - сообщается в статье. "(...) С 2008 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась на пять лет до 73 в прошлом году (...)", - констатирует издание. "(...) Здравоохранительный крестовый поход, который также включает кампанию против сигарет, расширяется на противодействие рекреационным наркотикам и росту альтернативных табачных изделий", - отмечает газета, имея в виду электронные сигареты, и добавляет, что "в отношении электронных сигарет планируются те же ограничения, что и в отношении других табачных изделий". "По словам министра, шансов на то, что Россия последует за некоторыми западными странами в легализации марихуаны для личного или медицинского использования, нет. "Точно нет. Общественное мнение по этому поводу полностью негативно, - отмечает она. - Я думаю, что это [легализация каннабиса] - против человечности". Источник: Financial Times