Спустя тридцать лет после ухода из Афганистана Москва обхаживает талибов

"Как и в большинстве крупных международных дел, Россия стремится вернуть себе центральное место в Афганистане", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Figaro.

"(...) За занавесом добрых намерений Москва, как и в большинстве крупных международных дел, стремится вновь занять центральное место. В случае с Афганистаном такая позиция не вполне удобна по историческим соображениям. Не так давно Москва с энтузиазмом отметила 30-ю годовщину окончательного вывода своих войск из Афганистана, то есть из своего "Вьетнама". Неудобство представляет собой и выбор союзников. Чтобы повлиять на судьбу Афганистана, Москва сблизилась с "Талибаном"*, террористической организацией, запрещенной в России, что вынуждены указывать российские СМИ при упоминании о ней", - комментирует автор статьи.

"Москва уже продемонстрировала свою способность быть активным посредником в урегулировании конфликта в Афганистане и свою способность оказывать влияние на талибов. Это старая тактика, согласно которой враги наших врагов должны стать нашими друзьями", - анализирует Аркадий Дубнов, независимый эксперт по Центральной Азии.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров дважды официально принимал посланников талибов в Москве для переговоров, широко освещавшихся в СМИ. Тогда российский министр призвал к полному и окончательному выводу всех иностранных (то есть американских) войск из Афганистана", - пишет Le Figaro.

"В то же время один из руководителей ФСБ Сергей Беседа через российское государственное агентство Sputnik обвинил американские спецслужбы в причастности к переброске боевиков ИГИЛ* в северные районы Афганистана. В Москве следят за тем, чтобы применять примирительный тон в отношении врагов США и правительства Кабула", - отмечает журналист.

"(...) При этом Россия предоставляет талибам некоторую легитимность и делает осторожные предположения по поводу того, что она может исключить их из своего списка террористических организаций. При условии, что талибы готовы гарантировать, что их военные действия не будут угрожать безопасности бывших советских республик Средней Азии", - указывает Гриншпан.

"(...) По мнению Аркадия Дубнова, Россия "имеет право оказывать влияние, с тем, чтобы гарантировать стабильность и безопасность в северных провинциях Афганистана, где проживают этнические меньшинства из постсоветских республик Центральной Азии. Ход событий в северной части Афганистана оказывает воздействие на положение соседей, являющихся союзниками России". Сегодня влияние Москвы главным образом состоит в том, чтобы помочь Таджикистану укрепить свои границы с Афганистаном", - говорится в публикации.

"Российский эксперт не видит непосредственной угрозы для Москвы в том случае, если талибы придут к власти в Кабуле. Однако он не исключает того, что талибы станут угрожать определенным этническим и конфессиональным меньшинствам (узбекам, таджикам, туркменам, шиитским хазарам), "что породит вероятность новой гражданской войны. Такая перспектива не соответствует российским интересам, однако Москва может использовать ее для усиления своего военно-политического влияния в Центральной Азии", - передает издание.

"(...) Проблема будущего Афганистана по-прежнему мало рассматривается в российских общественных дебатах. Эта страна остается синонимом плохо заживающей раны, которую националисты и консерваторы намерены лечить на свой лад. Депутаты нижней палаты российского парламента стремятся отменить резолюцию, принятую тем же парламентом двадцать лет назад, в которой советское решение о вводе войск в Афганистан называлось "преступным", - отмечает Эммануэль Гриншпан.

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Эта террористическая организация запрещена в РФ.