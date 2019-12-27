Вопреки распространенному мнению, богатые не менее щедры, чем бедные

"Согласно серьезным научным исследованиям, уровень дохода, похоже, не влияет на склонность к пожертвованиям. Так почему же мы как правило думаем иначе?" - задумывается журналист Le Figaro Дамьен Маскре.

"(...) Наверное, это несправедливо, но щедрость и великодушие богатых, искренние или не совсем, всегда кажутся подозрительными, - говорится в статье. "При одинаковых обстоятельствах люди выносят разные моральные суждения в зависимости от того, о ком идет речь, о них самих или о ком-то другом", - насмешливо пишет профессор биологии и неврологии Стэнфордского университета Роберт Сапольский в своей книге "Вести себя" (издательство Penguin Press, 2017).

"Некоторые исследователи полагаются на данные, которые представляются достоверными. В 2015 году исследование, опубликованное в "Известиях Американской академии наук", показало, что чем больше экономическое неравенство в том или ином штате США, тем меньше там щедрых людей с высоким доходом. Однако немецкие исследователи из университетов Лейпцига и Майнца опубликовали в этом году в том же журнале исследование, которое ведет наступление на предыдущее, с выборками в 20-30 раз больше: более 27 тыс. американских домохозяйств в первом наборе данных, 1,3 тыс. немцев в другом и более 30 тыс. человек из 30 разных стран в третьем", - говорится в статье.

"Авторы Стефан Шмукле, Мартин Корндёрфер и Борис Эглофф категоричны в своем мнении, что нет никаких доказательств того, что экономическое неравенство так или иначе регулирует влияние дохода на щедрость. Сверх того, богатые не более и не менее щедры, чем другие", - указывает Le Figaro.

"В действительности идея о том, что щедрость основывается только на экономических критериях, с самого начала кажется немного упрощенной. По нескольким причинам. Во-первых, потому что это поведение больше связано с психологией, чем с экономикой. Можно быть бедным и щедрым, также как можно быть богатым, не имея способности отдавать, и наоборот. У щедрости также есть парадоксальный аспект - отдавая, мы получаем, что является источником мотивации, независимой от дохода", - отмечает журналист.

"(...) Опрос 2010 года, проведенный социологами Кристианом Смитом и Хилари Дэвидсоном на примере почти 2000 американцев, "Инициатива науки о щедрости", подтверждает, что люди, отдающие больше всего, также с большей вероятностью находят смысл в жизни, оказываются здоровее и счастливее других", - говорится в статье.

"С другой стороны, отдавать деньги - не единственный способ быть щедрым. "То, что люди отдают, может варьироваться: деньги, товары, время, внимание, помощь, поддержка, эмоциональная доступность и т. д.", - объясняют Смит и Дэвидсон. Автор книги "Американская щедрость" Патриция Снелл Херцог, которая также участвовала в разработке этого огромного американского опроса, со своей стороны считает, что "денежное пожертвовование на благотворительные дела, волонтерская деятельность и политическое участие ради подобных целей являют собой три основных столпа щедрости".

"(...) Остается последний парадокс в отношении щедрости, возможно, самый красивый, потому что он объясняет, почему некоторые люди никогда не испытывают удовольствие от дарения, - говорится в статье. "Мы не можем имитировать щедрость, притворяясь великодушными, мы не станем счастливее, радостнее и здоровее..., - замечают Смит и Дэвидсон, ... щедрость должна быть подлинной".