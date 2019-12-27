Бросить все и поселиться на острове - уже не столь причудливый жизненный выбор

"Оставить город, чтобы пережить что-то совсем другое, на острове: многие из нас уже когда-то мечтали об этом, но так и не осмелились сделать решающий шаг", - пишет Натали Бернарди Тахир, преподаватель географии в Лиможском университете, президент Маскаренского университета (Маврикий), в издании Slate.fr.

" (...) В наших глобализированных, гиперметрополизированных и гиперсвязанных западных обществах все больше мужчин, женщин и семей покидают промышленные центры и порывают с лихорадочной и бурной городской жизнью", - говорится в статье. - Эти люди делают выбор в пользу альтернативного жизненного проекта, отмеченного новыми единицами времени и места. Движущей силой их мобильности являются уже не возможности трудоустройства, а прежде всего поиск нетронутой окружающей среды и более крепких человеческих отношени. (...) В Европе или Соединенных Штатах происходит новый всплеск интереса к альтернативному и независимому образу жизни".

"Островное положение формирует мощный резервуар воображения, основанный на инаковости, конкретизированной очевидным морским разрывом. Другими словами, остров демонстрирует отличие, которое кажется еще более очевидным и естественным, так как оно четко просматривается и материализуется посредством морского барьера, отделяющего его от материка, - поясняет исследовательница. - (...) Устойчивость западных представлений о том, что остров - это нечто идеальное и утопичное, несомненно, играет важную роль в возрождении островов как мест, где возможна новая жизнь, более гармоничная и гуманистическая. (...) Кто эти "островные кочевники" Французской Полинезии, которых можно встретить в Раиатеа и Тахаа, на архипелаге Подветренных островов или даже в Руруту неподалеку от Австралии?".

"Их профили очень разнообразны, как показали опросы, проведенные в рамках исследовательской программы ENVI Islands: преподаватели средних школ, работающие по контракту на два или четыре года, медицинский и парамедицинский персонал (медсестры, врачи, остеопаты, физиотерапевты, акушерки и т. д.), пенсионеры, яхтсмены дальнего плавания, которые годами пересекали моря перед тем, как бросить якорь в Полинезии, охрипшие певцы, предприниматели, молодые и не очень молодые, женщины, мужчины, одни или с семьей...Конечно, в историях этих людей есть личные переживания, разрывы или несчастные случаи из жизни, которые нередко способствовали таким переменам курса, заставившим их бросить все и поселиться как можно дальше, чтобы восстановиться - с этой точки зрения Полинезия является идеальным пространством как антипод мегаполиса", - указывает Бернарди Тахир. - Но независимо от их происхождения и социального и профессионального уровня, у всех есть общий идеал: вернуть утраченное качество жизни. Это достигается различными способами".

"Одним из первых аспектов, несомненно, является поиск нетронутой природной среды. Для большей части этих людей остров сливается в одно целое с природой, которая имеет сильное эстетическое измерение и является основой для спортивных занятий, проводимых в основном в лагуне и на море, - отмечает автор публикации. - Частью нового жизненного проекта также является желание создать новые социальные связи, переосмысление совместной жизни в семье или в большем масштабе. Многие говорят о качестве человеческих отношений, в первую очередь, между детьми и родителями (обычная фраза "смотреть, как растут ваши дети"), но также и с островитянами или с другими новичками, с помощью множества праздничных моментов в конце дня или недели. Такое изменение жизни также включает в себя разрыв - в разной степени, конечно, - с обществом потребления в пользу более скромной и простой жизни".

"Такая скромность и простота бывает преднамеренно выбранной или вынужденной, иногда она является расплатой за некий индивидуальный или семейный проект, зачастую сопровождаемый потерей дохода и процессом экономического спада", - подчеркивает автор статьи.

"(...) Эти небольшие островные территории, по-видимому, продолжают служить ареной для развертывания новых социальных утопий (...), - говорится в публикации. - Сюда приезжают и представители западных элит, располагающие существенным социальным и культурным капиталом. Эти социальные группы прибывают на эти территории с особыми представлениями и позиционированием, которые вызывают значительные социальные и территориальные изменения".

"Их разнообразные инвестиции делают их полноправными участниками местной жизни, способствуя развитию экономики, общества и даже защите окружающей среды", - сообщает издание. Тем не менее, их взгляды и привычки порой полностью не соответствуют образу жизни и работы островитян, большинство из которых имеют низкий экономический и социальный капитал".

"(...) Острова продолжают очаровывать горожан, нуждающихся в природе и человеческих отношениях, однако в первую очередь они остаются жизненным пространством с конкретными перипетиями для тех людей, которые сталкиваются с ними ежедневно", - указывает издание. "Люди, живущие на острове, редко оказываются теми, кто об этом мечтал", - писал географ Жоэль Бонмезон в 1990 году.