Какие потери понесла Великая армия на самом деле?

"С крупнейшей армией из тех, что видела Европа к тому времени, Наполеон I в 1812 году напал на Россию. Спустя пять месяцев в отступлении участвовала лишь малая ее часть. Историки по сей день пытаются оценить потери Великой армии", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Швейцарский историк Якоб Буркхардт причислял Наполеона Бонапарта к личностям, которым в определенное время повиновался весь мир. Эта оценка мало изменилась и в 2019 году, когда со дня рождения французского императора прошло 250 лет. (...) Это в некоторой степени удивительно, ведь с именем Наполеона связана одна из кампаний с наибольшими потерями, достигшая масштаба мировых войн XX столетия, - отмечает автор статьи Бертольд Зеевальд. - 24 июня 1812 года император пересек со своей Великой армией Неман, пограничную реку Российской империи, и пошел на Москву. Когда спустя пять месяцев его войско вернулось к исходным позициям, от него осталось лишь одно название. Но насколько действительно были велики потери?".

"В биографии "Наполеон" Гюнтер Мюхлер оценивает потери в 200 тыс. человек. Анка Мульштайн ("Пожар Москвы", 2008) отмечает от 250 тыс. до 300 тыс. погибших и от 100 тыс. до 200 тыс. пленных, из которых выжили лишь немногие. Даниэль Фуррер ("Солдатская жизнь", 2012) оценивает количество выживших в 2-9%. По мнению Доминика Ливена ("Россия против Наполеона", 2011), в армии Наполеона осталось менее 20 тыс. человек, из них 2,5 тыс. офицеров".

Оценить действительный масштаб потерь тяжело, указывает Зеевальд: списки солдат не велись на постоянной основе или были утеряны, в Великую армию поступали подкрепления и, наоборот, отзывались некоторые подразделения, многие солдаты дезертировали, за войском следовало большое количество гражданских. Все цифры могут основываться лишь на оценках, говорится в статье.

"Подвести итоги решился Адам Замойский ("1812", 2012). По его мнению, общее число французских и союзнических войск, задействованных в период с июня по декабрь 1812 года к востоку от Немана, составляло от 550 тыс. до 600 тыс. человек. "Впрочем, возможно, что примерно 30 тыс. из них вернулись раньше, либо получив легкие ранения, будучи больными либо являясь военнослужащими, которые должны были мобилизовать новые войсковые части во Франции или Италии", - пишет лондонский историк. Также выжили, вероятно, около 50 тыс. солдат, дезертировавших до начала похода или отказавшихся от него, пока это еще было возможно".

"Замойский также исходит из 100 тыс. пленных, большинство из которых, впрочем, не выжили в российских лагерях. В некоторой степени достоверной является цифра в 20 тыс. выживших, возвратившихся в 1814 году во Францию".

"Это означает, что в России погибло около 400 тыс. французов и союзников, однако только 100 тыс. из них пали, по мнению Замойского, в боях. Остальные умерли от ранений, болезней, голода, холода и истощения. К тому же десятки тысяч гражданских были убиты во время похода или мародерствующими солдатами".

"Потери российской стороны, вероятно, были аналогичного масштаба", - передает Die Welt.