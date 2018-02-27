Ужасающая Сирия

В предместье Дамаска Восточная Гута "регулярная армия убийц истребляет нерегулярные формирования убийц - а точнее, целое созвездие формирований", - утверждает обозреватель ABC Габриэль Альбиак.

"Регулярная армия бомбит эти предместья без разбора: во-первых, потому, что при бомбежке невозможно отличить мирных жителей от комбатантов; во-вторых, ей безразлична судьба мирных жителей", - пишет автор. Джихадистские формирования используют население в качестве живого щита. "Во-первых, у них нет другого способа снискать сострадание международного сообщества, а это их последний козырь; во-вторых, им тоже безразлична судьба мирных жителей", - говорится в статье.

"Для Сирии Асада, как и для России Путина, уничтожение джихадизма - то, что превыше всех колебаний морального порядка. Для боевиков "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"* удержать территорию, которую вручил им Аллах, - повеление теологического характера. Простора для переговоров нет. Каждая сторона должна уничтожить противоположную", - говорится в статье.

По мнению Альбиака, в современном мире "одной мерзости противостоит только другая мерзость: в этом мире убийцам противостоят убийцы. Уничтожить джихадизм на Ближнем Востоке - условие собственного выживания для Европы. Уничтожить вместе с ним массированно мирных граждан, за которыми он прячется, как за щитом, - на это делают ставку Асад и Россия, зловещие диктатуры. Причем Европа извлекает из этого пользу, испытывая отвращение", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.