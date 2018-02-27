Предупреждение разоблачителя: семья Путина и российская разведка использовали Danske Bank для отмывания денег

"Члены семьи российского президента Владимира Путина и российская спецслужба ФСБ предположительно стояли за масштабным отмыванием денег с помощью счетов, открытых в эстонском подразделении крупнейшего банка Дании", - сообщает Berlingske.

"Эта информация получена из доклада разоблачителя, написанного топ-менеджером Danske Bank и отправленного напрямую высшему руководству банка в Копенгаген в декабре 2013 года", - пишет издание.

В докладе, к которому получили доступ журналисты Berlingske, описываются следующие события.

"Летом 2013 года эстонскому подразделению банка стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям", - говорится в статье.

"В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм денег, проходившие через ее банковские счета", - пишут авторы публикации.

Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала "подозрительные платежи", и подразделение не располагало достаточной информацией о том, "кем были конечные владельцы".

"Таким образом, подразделение начало расследование в отношении Lantana Trade LLP, а также примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia", - говорится в статье.

Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".

Berlingske связалась с несколькими ознакомленными с этим вопросом источниками, чтобы проверить информацию в докладе и получить новую. Все источники отвечали независимо друг от друга, отмечает издание.

"По словам этих лиц, указанная информация относится к определенному кругу лиц, среди которых Игорь Путин - бизнесмен и политик, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ", - говорится в статье.

"Некоторые СМИ писали о том, как та же группа лиц в течение нескольких лет поставила под свой контроль ряд небольших российских банков, включая "Промсбербанк" неподалеку от Москвы", - передают журналисты.

"Некоторые из этих банков впоследствии обанкротились или были закрыты властями после обнаружения, что через них из России выводились крупные суммы денег подозрительного происхождения", - пишет издание.

Таким образом, в эстонском подразделении поднялась тревога, когда позже в том же году оно обнаружило явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и "Промсбербанком", по словам одного из источников Berlingske, бывшего сотрудника Danske Bank Estonia.

"Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов", - пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы.

Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье.

"С тех пор стало ясно, что эта группа клиентов также совершала другие незаконные действия", - отмечают авторы.

"Некоторые из примерно 20 компаний - IC Financial Bridge, Cherryfield Management, Chadborg Trade и Ergoinvest - оказались в центре очередного международного скандала, связанного с отмыванием денег, в результате которого в прошлом году Deutsche Bank был вынужден выплатить существенные штрафы", - говорится в публикации.

Мадис Рейманд, глава эстонской финансовой разведки, заявил, что не может давать комментарии относительно конкретных компаний и операций, но узнает методы и механизм работы, использованные в этом случае: "Вообще говоря, целью таких схем отмывания денег является выведение средств из России, чтобы переместить деньги в западную финансовую систему и сделать это непрозрачным и тайным способом".

"Эти деньги, возможно, были похищены у государственных компаний или связаны со взяточничеством или вымогательством. Возможно, это была попытка обойти международные санкции, под которыми в течение ряда лет находятся российские олигархи", - говорит профессор Копенгагенской школы бизнеса Оле Ризагер.

"Л. Берк Файлз, партнер американской консалтинговой компании Financial Examinations and Evaluations и эксперт в области финансовых расследований, говорит, что власти США, вероятно, чрезвычайно заинтересуются этим делом и, возможно, уже начали расследовать его, поскольку оно связано с крупными сделками в долларах США", - говорится в статье.