27 февраля 2018 г. Михаэл Лунд, Симон Бендтсен, Эва Юнг | Berlingske Предупреждение разоблачителя: семья Путина и российская разведка использовали Danske Bank для отмывания денег "Члены семьи российского президента Владимира Путина и российская спецслужба ФСБ предположительно стояли за масштабным отмыванием денег с помощью счетов, открытых в эстонском подразделении крупнейшего банка Дании", - сообщает Berlingske. "Эта информация получена из доклада разоблачителя, написанного топ-менеджером Danske Bank и отправленного напрямую высшему руководству банка в Копенгаген в декабре 2013 года", - пишет издание. В докладе, к которому получили доступ журналисты Berlingske, описываются следующие события. "Летом 2013 года эстонскому подразделению банка стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям", - говорится в статье. "В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм денег, проходившие через ее банковские счета", - пишут авторы публикации. Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала "подозрительные платежи", и подразделение не располагало достаточной информацией о том, "кем были конечные владельцы". "Таким образом, подразделение начало расследование в отношении Lantana Trade LLP, а также примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia", - говорится в статье. Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ". Berlingske связалась с несколькими ознакомленными с этим вопросом источниками, чтобы проверить информацию в докладе и получить новую. Все источники отвечали независимо друг от друга, отмечает издание. "По словам этих лиц, указанная информация относится к определенному кругу лиц, среди которых Игорь Путин - бизнесмен и политик, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ", - говорится в статье. "Некоторые СМИ писали о том, как та же группа лиц в течение нескольких лет поставила под свой контроль ряд небольших российских банков, включая "Промсбербанк" неподалеку от Москвы", - передают журналисты. "Некоторые из этих банков впоследствии обанкротились или были закрыты властями после обнаружения, что через них из России выводились крупные суммы денег подозрительного происхождения", - пишет издание. Таким образом, в эстонском подразделении поднялась тревога, когда позже в том же году оно обнаружило явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и "Промсбербанком", по словам одного из источников Berlingske, бывшего сотрудника Danske Bank Estonia. "Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов", - пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы. Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье. "С тех пор стало ясно, что эта группа клиентов также совершала другие незаконные действия", - отмечают авторы. "Некоторые из примерно 20 компаний - IC Financial Bridge, Cherryfield Management, Chadborg Trade и Ergoinvest - оказались в центре очередного международного скандала, связанного с отмыванием денег, в результате которого в прошлом году Deutsche Bank был вынужден выплатить существенные штрафы", - говорится в публикации. Мадис Рейманд, глава эстонской финансовой разведки, заявил, что не может давать комментарии относительно конкретных компаний и операций, но узнает методы и механизм работы, использованные в этом случае: "Вообще говоря, целью таких схем отмывания денег является выведение средств из России, чтобы переместить деньги в западную финансовую систему и сделать это непрозрачным и тайным способом". "Эти деньги, возможно, были похищены у государственных компаний или связаны со взяточничеством или вымогательством. Возможно, это была попытка обойти международные санкции, под которыми в течение ряда лет находятся российские олигархи", - говорит профессор Копенгагенской школы бизнеса Оле Ризагер. "Л. Берк Файлз, партнер американской консалтинговой компании Financial Examinations and Evaluations и эксперт в области финансовых расследований, говорит, что власти США, вероятно, чрезвычайно заинтересуются этим делом и, возможно, уже начали расследовать его, поскольку оно связано с крупными сделками в долларах США", - говорится в статье. Источник: Berlingske