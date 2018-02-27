Интернет в России: как активисты борются против блокировок и цензуры

Как далеко готов зайти Кремль, чтобы утолить жажду контроля над интернетом? - задается вопросом Мэнди Ганске-Цапф, автор публикации на страницах Berliner Zeitung.

"Пять лет назад в России началась массированная блокировка доступа к интернет-сайтам; (...) важнейшим критерием, по которому можно судить о масштабах государственных атак, является отношение власти к Facebook. В России эта социальная сеть остается важной нишей в том, что касается свободы выражения собственного мнения, (...) по большей части изолированной от вторжения влиятельной ФСБ", - говорится в статье.

По словам одного из самых несгибаемых сетевых активистов, руководителя правозащитной организации "Роскомсвобода" Артема Козлюка, "законодательство в сфере интернета становится все агрессивнее". Однако он не считает, что власть хочет вывести из игры крупнейшие западные социальные сети.

"Президент Путин недавно наделил информационную безопасность статусом государственной доктрины. Угроза в виде глобальных кибератак возрастает, поэтому важно вооружить против этого интернет. Несомненно, Путин не одинок в своем видении этого вопроса", - пишет автор публикации.

Правда, в России "контроль в сети служит - с точки зрения представителей власти - пресловутой стабильности государства, окруженного со всех сторон врагами". Куда Путин заведет интернет после своей победы на выборах 18 марта? - задается вопросом журналистка.

По мнению Козлюка, власть задумывается скорее о том, как повлиять на такого гиганта, как Facebook, чем о том, как окончательно приструнить его. "До сих пор основатель Facebook Марк Цукерберг отказывается сотрудничать с ФСБ. Хотя законодательно иностранные компании практически обязаны наряду с переводом серверов в Россию сохранять данные о пользователях на местных устройствах". Кто в итоге будет вынужден сдаться? - размышляет автор статьи.

"Речь в этой войне нервов в сети идет не только о детище Цукерберга. Потеснить Facebook здесь может YouTube: опубликованное на нем видео Навального (...) настолько разозлило цензоров, что от платформы потребовали удалить его - в противном случае надзорные органы пообещали блокировать доступ к сайту".

Как напоминает автор материала, речь идет о видео, в котором запечатлена совместная поездка олигарха Дерипаски в компании высокопоставленного правительственного чиновника. "Афера, о которой в этой связи заговорили, может стать частью паззла вокруг связей между Кремлем и предвыборной командой Трампа".

"Руководство компании всерьез отнеслось к сложившейся ситуации: от Навального потребовали удалить видео. Однако оно до сих пор там и продолжает набирать просмотры - видеозапись посмотрели более 6 млн пользователей", - говорится в статье.

При этом, по мнению экспертов, вряд ли в ближайшее время следует ожидать появления в российском сегменте интернета чего-то вроде сервиса Great Firewall - китайской системы, которая не пропускает через себя то, что не прошло цензуру. "Запугивание и страх обходятся дешевле любого технологического решения", - указывает журналистка.

Правда и в том, что "Кремль ищет технологические средства для усиления контроля". По словам эксперта в области спецслужб и интернета Андрея Солдатова, российские чиновники находятся в активном взаимодействии с представителями Китая, а китайские специалисты в сфере цензуры якобы предложили идеи, как инсталлировать в России свои детально проработанные системы, позволяющие цензурировать интернет.

"Официально сегодня все могут спокойно говорить и писать, что хотят, но на практике получается, что особенно щекотливые темы лучше либо не затрагивать, либо делать это там, где никто не видит и не слышит. Случай с Дерипаской показал, (...) где пролегает та самая "красная черта". Роскомнадзор оказывает давление не только на YouTube, но и на целый ряд СМИ, которые подхватили и растиражировали видеозапись и фотографии", - передает издание.

По информации активиста Козлюка, за последние годы было заблокировано около 100 тыс. интернет-сайтов.

"Но они быстро поняли, что их блокировку можно обойти", - говорит активист. В этой связи его не удивляет, что надзорные ведомства путем нового регламента хотят предотвратить анонимный доступ к запрещенным сайтам. По мнению Козлюка, следующим шагом будет наказание тех, кто пользуется сервисами, предоставляющими анонимный доступ.

"Россия стремится изо всех сил дотянуться до международного уровня в сфере технологий. (...) Цифровые технологии становятся будничными явлениями, внедряясь в жизнь россиян в виде бесплатного доступа в интернет на глубине 70 метров в московском метро. В любом более или менее крупном торговом центре есть специально отведенные места, где можно зарядить телефон. Однако за этим шикарным фасадом раздаются стоны провайдеров, поскольку именно на их плечи взваливается вся инфраструктура, связанная с цензурой", - передает автор статьи.

"Они оплачивают СОРМ (разработанная еще во времена КГБ система слежения за аналоговой связью и телефонными переговорами. - Прим. ред.), постоянно находятся под давлением, вынуждены платить штрафы", - замечает Артем Козлюк.

Уже сегодня блокировки сайтов, предупреждения и судебный произвол в значительной степени меняют интернет в России. Директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский говорит о том, что "у нормальных людей появился страх". Открытого протеста нет, в том числе со стороны компаний. "Лишь немногие фирмы готовы протестовать. Мы говорим, что именно сегодня это делать необходимо, нам нужно формировать сильное IT-лобби", - объясняет Козлюк. Он не намерен сдаваться, готов и дальше бороться против регулирования в интернете, объяснять его последствия, говорится в статье.

"Если верить опросам, Артему Козлюку предстоит усердно поработать. По данным независимого "Левада-центра", около 60% россиян считают цензуру в интернете необходимой в той или иной мере", - отмечает в заключение журналистка.