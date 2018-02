27 февраля 2018 г. Эндрю Дезидерио | The Daily Beast Демократы пытаются обойти Дональда Трампа с фланга после того, как он не применил на практике санкции в отношении России "Демократы в Палате представителей и Сенате США сплачиваются, пытаясь в ближайшие дни усилить нажим на администрацию Трампа из-за того, что в январе она приняла спорное решение не применять незамедлительно санкции в отношении России, предписанные законом, который Конгресс ранее принял почти единогласно", - пишет The Daily Beast. "На этой неделе демократы в Палате представителей представят резолюцию, задача которой - обязать администрацию применить санкции согласно Закону о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA)", - сообщает журналист Эндрю Дезидерио. Копия резолюции оказалась в распоряжении The Daily Beast. "В прошлом году Конгресс принял вполне всеобъемлющий закон о санкциях в отношении Ирана, Северной Кореи и России, а президент не осуществил ни одной из этих санкций. Поэтому мы должны нажать на педаль газа, - сказал в интервью член Палаты представителей, демократ Джеральд Коннолли, который внесет резолюцию. - Если президент не собирается этого делать, то это необходимо сделать Конгрессу". Издание сообщает: "В резолюции упомянуты российские "продолжающаяся агрессия на Украине, принудительная и незаконная аннексия Крыма и натиск на демократические институции по всему миру, в том числе путем кибератак". Она сходна с сенатской резолюцией, которую внесли в этом месяце сенаторы-демократы Бен Кардин, Боб Менендез и Шеррод Браун". "Законодатели признают, что усилия Палаты представителей и Сената в основном символические. В отсутствие поддержки со стороны республиканцев они вряд ли вынудят к реальным действиям. Но демократы надеются, что эти усилия по-прежнему будут привлекать внимание к санкциям, когда Москва продолжает дестабилизировать Восточную Европу и Ближний Восток, а Трамп и его приближенные остаются в поле расследования спецпрокурора", - говорится в статье. Американские и украинские чиновники сообщили изданию, что при работе над CAATSA американские законодатели консультировались и встречались с высшими официальными лицами Украины, чтобы выслушать их тревоги. "Когда смотришь на всесторонность этого закона, то, я должен сказать, это первый международный закон, который наносит серьезный удар Российской Федерации, - сказал недавно в интервью изданию Дмитрий Шимкив, высокопоставленный сотрудник администрации украинского президента Петра Порошенко. - Это очень важный шаг для противодействия российской агрессии на Украине, а также в США и в других европейских государствах". "Потому-то законодатели, в основном демократы, возмутились, когда в январе администрация известила Конгресс, что не наложит на Россию новые санкции в крайний срок - до 31 января", - говорится в статье. Источник: The Daily Beast