Дипломаты, связанные с Кремлем, целятся в ЧМ путем массированной, "поддержанной государством операции по контрабанде кокаина, которой руководил таинственный "Лорд К."

"Прозвучали утверждения, что дипломаты, связанные с Кремлем, целятся в чемпионат мира путем поддержанной государством операции по контрабанде кокаина", - пишет корреспондент The Daily Mail Уилл Стюарт, сравнивая предполагаемую схему с показанным в телесериале "Макмафия".

"Но Россия возмущенно отвергла обвинения в том, что ее дипломаты причастны к крупномасштабной контрабанде кокаина", - передает корреспондент.

"Утверждения восходят к делу, которое было обнародовано на прошлой неделе: в школе на территории российского посольства в Буэнос-Айресе была найдена спрятанная партия кокаина", - напоминает Стюарт. Полдюжины человек арестованы, некий Андрей Ковальчук объявлен в розыск Интерполом.

Теперь русский преподаватель-экспат, экономист Максим Миронов, чьи дети учатся в той самой школе при посольстве, утверждает, что официальная версия Москвы об обнаружении наркотиков "изобилует ложью". "Он сказал, что школа так бдительно охраняется сотрудниками ФСБ, что никто не мог без ведома властей оставить в ее помещениях крупную партию кокаина", - пересказывает газета.

"Разговоры между арестованными подозреваемыми, записанные на подслушивающие устройства, указывают на то, что раньше через посольство проходил крупный маршрут контрабанды, сказал Миронов", - пишет автор.

Миронов сказал: "Это история о наркомафии, которая может отдавать прямые приказы офицерам безопасности российского посольства. Этот Ковальчук связан с российским государством. В одном из разговоров он утверждает, что в следующий раз должен приехать в Аргентину за государственный счет. Во-вторых, у него чрезвычайно тесные контакты с верхушкой сотрудников посольства. Следующее: он много раз забирал из посольства чемоданы, наполненные чем-то. И последнее: (из разговоров, просочившихся в прессу, ясно, что) он может влиять на назначения послов, которые всегда осуществляются президентом страны (Путиным). Иными словами, Ковальчук связан не просто с высшими российскими официальными лицами, но с теми, кто кладет бумаги прямо на стол президента".

"Напротив, российская сторона заявляет, что отправка груза была заблокирована путем совместной операции с Аргентиной, а кокаин, упомянутый в сообщениях на прошлой неделе, был до экспорта подменен безобидной мукой", - говорится в статье.