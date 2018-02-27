Путин и его союзники в ЕС

В ходе завтрашнего визита в Кремль австрийский канцлер Себастьян Курц намерен сохранить верность линии ЕС и одновременно предложить президенту России свое посредничество. Обозреватель Die Presse Ютта Зоммербауэр сравнивает подобную позицию с попыткой "пройти по лезвию ножа". "Москва целенаправленно раскалывает Европу, находя при этом добровольных помощников", - уверена журналистка.

"По слухам, Москва рассматривает Австрию в качестве страны, которая может предоставить миротворческий контингент для Восточной Украины. С точки зрения Москвы, Вена - предпочтительный кандидат для этой миссии, поскольку Австрия не является членом НАТО. (...) Украина, которая с момента начала войны в 2014 году надеется на усиление активности со стороны США, к подобному решению относится скептически", - говорится в статье.

"Еще в бытность министром иностранных дел Австрии Курц выступал за постепенную отмену антироссийских санкций - в случае улучшения обстановки в Восточной Украине. До сих по этого не произошло, - констатирует Зоммербауэр. - Когда глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль (СДПГ) озвучил аналогичную инициативу на Мюнхенской конференции по безопасности, на него тут же обрушился шквал критики со стороны партнера по коалиции в лице ХДС. В Австрии же Курцу не стоит опасаться подобного, напротив: его партнер по коалиции, Австрийская партия свободы, спит и видит, как отменить санкции в отношении России - причем без всяких условий".

"Кремль может рассчитывать на поддержку политического истеблишмента и в других странах ЕС", - пишет журналистка, указывая на существование так называемого "круга тех, кто с пониманием относится к политике Путина". По мнению Зоммербауэр, самым надежным партнером Москвы внутри этого круга является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в него входят зависимая от российских энергетических поставок Болгария, а также Греция, Италия, Испания и Чехия. Не последнюю роль экономические связи с Россией играют и для Кипра.

"Там, где возможно, Кремль пытается наладить связи с представителями политического центра. И лишь в тех странах, политическая элита которых настроена к Москве скептически - например, в Польше, Великобритании или скандинавских странах - Кремль вынужден взаимодействовать с представителями политической периферии".

"В качестве награды за готовность к сотрудничеству выступает такая твердая валюта, как двусторонние сделки вкупе с повышенным вниманием. Когда президент Чехии Милош Земан был переизбран на второй срок в конце января, Путин стал одним из первых, кто его поздравил", - говорится в статье.

"Земан не скрывает, что он требует отмены антироссийских санкций и рассматривает противоправную аннексию Россией Крыма как свершившийся факт", - указывает автор статьи.

"Однако, - замечает журналистка, - все "умиротворители агрессора" вынуждены бороться с противоречиями: в то время как они посылают Москве примирительные сигналы, в Брюсселе они голосуют точно так же, как приверженцы жесткой позиции в отношении антироссийских санкций. Почему? Здесь в игру вступают национальные интересы: отход от линии ЕС принесет больше проблем, чем преимуществ. (...) Кроме того, некоторые главы правительств все же приходят к выводу, что общие европейские интересы важнее отношений с Москвой".