27 февраля 2018 г. Гидеон Рахман | Financial Times Россия, Америка и состязание больных систем "О чем думал Владимир Путин? Для Запада решение российского президента разрешить тайную кампанию по дестабилизации американских президентских выборов выглядит рискованным, даже диким, - рассуждает Гидеон Рахман в Financial Times. - Однако если на идею, что иностранная разведка может разрушить политическую систему противника, посмотреть сквозь призму российской истории, она выглядит непримечательной". Журналист напоминает, что Советский Союз родился в результате именно такой операции. Во время Первой мировой войны Германия посодействовала возвращению Ленина в Россию, так как знала, что он за мир между Россией и Германией. Целью этих действий был распад царского режима и быстрое вышибание России из войны. "Столетие спустя Путин тайно вмешался в кампанию Дональда Трампа по причинам, не столь далеким от немецкого мотива поддержать Ленина. Российский президент сделал это из ненависти к санкциям, наложенным на его страну после аннексии Крыма в 2014 году. Он ассоциировал эту политику с Хиллари Клинтон. И он знал, что Трамп - сторонник примирения с Россией", - говорится в статье. "Был еще более широкий урок, который Путин мог бы извлечь из истории, но в этот раз из кончины Советского Союза, а не его рождения, - говорится в статье. - (...) Советская система схлопнулась изнутри. Ключевой переменной была не военная мощь каждой стороны - ключевой переменной стало внутреннее сопротивление". "Похожим образом борьба за власть в XXI веке - между США и Россией, а также Китаем и ЕС - будет формироваться скорее внутренним сопротивлением, чем внешней силой", - указывает Рахман. "До недавнего времени это было бы состязание, в победе в котором США были полностью уверены. В конечном итоге, вся огромная сила Запада должна быть легитимностью и стабильностью, созданными демократией и превосходящими экономическими достижениями. "Свобода работает", - уверенно похвалялся бывший президент США Рональд Рейган", - говорится в статье. "Была тенденция переоценивать слабость Запада - и не замечать, как прогнила советская система", - утверждает журналист. "Нечто подобное, возможно, происходит прямо сейчас. Трудно упустить из виду дисфункциональность трамповской Америки. Но внутренняя слабость международных противников может быть еще более серьезной - и трудной для обнаружения", - говорится в статье. Источник: Financial Times