27 февраля 2018 г. Люк Гардинг | The Guardian Российские миллионы отмывались через британские фирмы Журналист The Guardian Люк Гардинг комментирует попавший в прессу доклад об отмывании российских денег через датский Danske Bank в 2013 году. Согласно документу, банк тогда закрыл российские счета, придя к выводу, что их использовали члены семьи Владимира Путина и ФСБ для перевода денег через британские компании. В 2013 году Danske Bank закрыл 20 счетов российских клиентов, получив отчет о том, что его эстонский филиал замешан в подозрительной деятельности. "В сентябре прошлого года выяснилось, что тот же филиал был в центре секретной лоббистской операции, в ходе которой около 2,9 млрд долларов в основном азербайджанских денег были перенаправлены через непрозрачные британские компании", - отмечается в статье. Нынешние разоблачения касаются фирм, зарегистрированных в основном в Лондоне. Летом 2013 года сотрудники Danske Bank обнаружили, что одна из них, Lantana Trade LLP, предоставила Регистрационной палате ложные сведения: она сообщила, что не занимается активной деятельностью и имеет очень ограниченный финансовый оборот. "В действительности у компании были большие депозиты и она ежедневные транзакции на миллионы евро. Счет Lantana в Danske Bank, открытый в конце 2012 года, действовал в течение 11 месяцев", - сообщает The Guardian. Конечными владельцами Lantana и связанных с ней компаний были россияне, но "их личности скрывалась за рядом офшорных управляющих фирм, находящихся на Маршалловых и Сейшельских островах", уточняет Гардинг. В попавшем в прессу докладе говорится, что банк не сумел установить, кто стоит за Lantana. "По всей видимости, обнаружилось, что среди них была семья Путина и ФСБ", - приводит издание цитату из доклада. Детали были переданы финансовой разведке Эстонии и руководству Danske Bank, который начал полноценное расследование лишь в 2017 году. Великобританию он об этом не проинформировал, пишет The Guardian. В понедельник в Danske Bank заявили: "Мы начали тщательное расследование, чтобы дойти до сути того, что на тот момент происходило в нашем эстонском филиале". Банк сообщил, что закрыл "весь рассматриваемый портфель", относящийся к нерезидентам - россиянам, передает корреспондент. "Эстонские менеджеры Danske Bank забеспокоились после наводки, полученной из России, - говорится далее. - Они обнаружили, что Lantana тесно связана с "Промсбербанком", малоизвестным банком в подмосковном Подольске. Топ-менеджеры "Промсбербанка" были представителями Lantana". "Одним из членов правления "Промсбербанка" был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". "Промсбербанк" рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей", - пишет журналист. "По словам бывшего сотрудника Danske Bank, проведенное банком внутреннее расследование выявило, что за Lantana стояли "высокопоставленные сотрудники" из "Промсбербанка". Он сказал газете Berlingske: "Компания и денежные потоки контролировались банком. Это были не просто слухи. Это достоверная информация", - передает The Guardian. Все трое были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011-2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками". "Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг", - напоминает Гардинг. У Куликова был счет в Danske Bank, а несколько закрытых банком в 2013 году счетов были замешаны в зеркальных сделках в Deutsche Bank. Среди них счета Chadborg Trade LLP, Cherryfield Management и Financial Bridge. "Решение Danske Bank провести расследование было встречено в Москве в штыки. У Lantana был офис в центре, и менеджер по работе с клиентами Danske Bank полетел в российскую столицу, чтобы получить документы, раскрывающие реальных владельцев Lantana. По словам источников из банка, он ушел со встречи потрясенный, сообщив, что его русские клиенты были в ярости", - говорится в статье. "Несколько недель спустя в офисе Danske Bank в столице Эстонии Таллине была проведена встреча. Двое россиян отказались назвать свои имена и, как утверждается, сказали сотрудникам банка: "Вы действительно считаете, что можете спокойно идти домой вечером?" И добавили: "Банк после этого потонет", - сообщает британское издание. Масштаб мошенничества неизвестен, отмечается в статье. По словам следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать в целом 2,2-3,3 млрд долларов. Григорьев предположительно создал еще одну схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". "С 2010 по 2015 год из Москвы в западные банки было выведено не менее 20 млрд долларов. Деньги шли через Молдавию и Латвию. Игорь Путин находился в правлении причастного к мошенничеству банка - "Русского земельного банка", - говорится в статье. Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме. В апреле 2015 года у "Промсбербанка" отозвали лицензию. "Британские компании, замешанные в афере, были ликвидированы. Lantana была расформирована в декабре 2015 года", - сообщает The Guardian. Источник: The Guardian