27 февраля 2018 г. Алекс Хен | The Guardian Эксперт: Северная Корея более опасна в плане кибератак, чем Россия Дмитрий Альперович, сооснователь фирмы в сфере кибербезопасности Crowdstrike, которая расследовала хакерский взлом Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, полагает: Северная Корея более опасна в плане крупномасштабных кибератак, чем Россия, пишет журналист The Guardian Алекс Хен. "На самом деле в 2018 году мой главный повод для беспокойства - Северная Корея. Я очень беспокоюсь, что они могут нанести разрушительную атаку, возможно, по нашему финансовому сектору, пытаясь предотвратить потенциальный удар США по их ядерным объектам или даже по самому режиму", - сказал Альперович в интервью газете. "Вне зависимости от того, рассматривается ли реальный вариант с военным ударом, главное, предполагают ли они, что удар может быть нанесен. А, если учесть всю риторику за последний год, с их стороны такое предположение не будет иррациональным", - считает он. Альперович дал интервью накануне публикации ежегодного "доклада об угрозах", который готовит Crowdstrike. В документе прогнозируется, что в 2018 году "противники, базирующиеся в КНДР, вероятно, продолжат злокозненную кибердеятельность против организаций в Южной Корее, Японии и США". Источник: The Guardian