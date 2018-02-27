Тот, кто принимает решения в сирийской войне, сидит в Кремле

Надежды на прекращение огня в длящейся семь лет войне диктатора против собственного народа задыхаются в Сирии от ядовитого газа, пишет журналист Handelsblatt Матиас Брюггманн. Несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о временном прекращении боевых действий, в понедельник асадовские бомбардировки Восточной Гуты продолжились. И, по заявлениям правозащитников, Асад снова использовал ядовитый газ.

"Между тем один-единственный человек определяет дальнейшую судьбу Сирии: Владимир Путин, - полагает журналист. - Если Россия не захочет - как во время "мясорубки" в Алеппо - перерыва в боях не будет, а Асад сможет шаг за шагом отвоевывать страну. Независимо от резолюций, принимаемых ООН".

"Почти за месяц до переизбрания Путина на четвертый президентский срок властелина Кремля уже можно поздравить: если 10 лет назад его страну не воспринимали всерьез на Ближнем Востоке, то сегодня Путин является главным человеком, принимающим решения в регионе, - благодаря политической войне на несколько фронтов", - уверен автор. Помимо военного участия в сирийском конфликте, который, среди прочего, способствует укреплению российского влияния в богатых ресурсами регионах Ближнего и Среднего Востока, Путин также использует политическое и военное сотрудничество с Ираном. Более того, Путину удалось создать коварный союз и с заклятыми врагами Ирана: арабскими странами Персидского залива. Нефтяной картель ОПЕК даже собирается создать крупный альянс с Россией и другими важными странами, не входящими в картель. "Москва и Эр-Рияд идут рука об руку - несколько лет назад такое было немыслимо", - отмечает Брюггманн.

"Настолько же немыслимо, как и то, что Россия за миллиарды будет поставлять ракетные комплексы С-400, истребители МиГ и другое вооружение в Алжир, Египет, Турцию и даже в Саудовскую Аравию и Эмираты. (...) Сделки Москвы по поставкам оружия являются не просто важными денежными вливаниями в бедствующую российскую индустрию - это еще и тактическое оружие внешней политики Москвы", - подчеркивает журналист.

В отношениях с Россией Европе срочно необходима стратегия, которая по возможности максимально будет ориентироваться на сотрудничество на основе общих интересов, но, тем не менее, прочертит красные линии, в том числе в вопросах Ближнего Востока, констатирует автор.