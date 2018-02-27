После того как сирийское правительство вчера продолжило свои бомбардировки в Восточной Гуте, российский президент объявил о режиме прекращения огня и открытии гуманитарных коридоров с сегодняшнего дня. По мнению Фабриса Баланша, сотрудника Гуверовского института, эксперта по Ближнему Востоку и Средиземноморью, русские не готовы к компромиссу в Сирии, потому что думают, что американцам придется оттуда уйти. Интервью с экспертом записал журналист французской газеты La Croix Франсуа д'Алансон.

"Конфликт очень быстро вышел из-под контроля сирийцев и стал региональным столкновением между Ираном, Саудовской Аравией и Турцией с двумя аутсайдерами - Израилем и Катаром. Далее конфликт продолжился по мере того, как США и Россия вошли в силу в регионе", - напомнил Баланш.

"Режим прекращения огня в Гуте не мешает сирийской армии продвигаться в ее восточную часть, ставя перед собой задачу - постепенно измотать сельскохозяйственную окраину, а затем договориться с повстанцами об их уходе в провинцию Идлиб, которая будет разделена между сирийским режимом и Турцией, желающей создать там буферную зону с протурецкими повстанцами", - считает эксперт.

"Альянс между Россией и Ираном выходит за пределы Сирии. Он нацелен на уменьшение американского влияния в регионе, на оказание давления на Саудовскую Аравию для поддержания цен на нефть на приемлемом уровне и на создание напряженности между Турцией и США. Москва позволяет Анкаре атаковать курдов, чтобы вынудить их просить защиту у России посредством сирийского режима и разорвать их альянс с США", - утверждает Баланш.

"Американцы, со своей стороны, хотят блокировать влияние Ирана в регионе и ради этого остаются на севере Сирии", - продолжает он.

"США находятся в неудобной геополитической ситуации в Сирии, имея PKK в качестве единственного и непрочного союзника. Отвод американских войск означал бы победу оси Россия-Иран, и такого признания в собственной слабости Вашингтон никак не может себе позволить в отношении своих союзников в регионе", - указывает эксперт.

"Для России, несмотря на недавнюю гибель российских наемников, Сирия - это не Афганистан. Регулярная армия основательно устроилась на своих базах в Латакии и Тартусе. Война обходится не очень дорого, позволяет протестировать российскую боевую технику, в частности, зенитные ракетные системы, и стимулировать продажи российского оружия", - полагает Баланш.

"Русские не готовы к компромиссам, поскольку они думают, что американцам все равно придется оттуда уйти, - уверен собеседник издания. - У США всего 2 тыс. человек на севере, в зоне, где они рискуют потерять своих курдских и арабских союзников и где местные племена желают возвращения сирийского государства и боевых частей. После иракских выборов в мае месяце правительство, которое будет создано по итогам голосования, вполне способно потребовать ухода американских войск. Наконец, промежуточные выборы в США рискуют уменьшить Трампу поле для маневра на международной арене".

"Какова будет реакция США перед лицом убойных диверсий против их войск? Отзыв всех американцев, как это сделал Рональд Рейган в 1984 году в Ливане, или, наоборот, усиление их военного присутствия и ударов против иранцев? Тогда Москва сможет сыграть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном", - рассуждает Баланш.