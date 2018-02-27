Несоразмерные военные удары в Гуте при полном молчании мира

В дискуссионной рубрике Le Monde бывший мэр Восточного Алеппо высказывает мнение о том, что Россия, Иран, Турция, Израиль и западные страны своими бомбардировками анклава Восточная Гута и своим бессилием способствуют разделению Сирии на части, рискуя сделать из нее чудовище, которое быстро проснется и породит новых монстров.

"Мало кто знал название Гута до утра 21 августа 2013 года. Тогда более 1,4 тыс. человек - в большинстве дети и женщины - погибли от удушения зарином, газом, распыленным армией Асада - единственной силой, располагающей подобными боеприпасами", - пишет Хасан.

"Начиная с 2013 года жители Гуты страдают от острой нехватки еды, медицинских и образовательных учреждений. Сюда прибавляются жестокие бомбардировки и политика, нацеленная на вытеснение бойцов и изгнание гражданских лиц, чтобы устроить этническо-религиозную чистку, достойную самых мрачных сценариев из сериалов об этнических чистках", - утверждает автор публикации.

По словам Хасан, "российские и сирийские самолеты и артиллерия используют против гражданских лиц и повстанцев Гуты напалм, осколочные бомбы, фосфорные зажигательные бомбы и другие виды вооружений, природа которых еще не раскрыта. Согласно различным оценкам, от 300 тыс. до 400 тыс. жителей Гуты попали под бомбы Путина и Асада".

"Можно считать это повтором сценария, имевшего место в Алеппо в декабре 2016 года. Но там люди просили, чтобы их эвакуировали, а жители Гуты не хотят покидать свои дома, даже разрушенные, и ехать в неизвестность, которой по-прежнему опасаются сотни их сограждан, насильственно изгнанных из дома режимом Асада, как это было в июле 2016 года с жителями Дарайи", - напоминает бывший мэр Алеппо.

"Уже неделю Россия и Иран оказывают давление и беспредельно используют силу и слепую жестокость с тем, чтобы покорить Гуту. Фотографии и видеоролики, попавшие к нам, являются доказательствами этой несоразмерной войны, которая ведется при заговорщическом молчании международного сообщества", - заявляет Хасан. На ее взгляд, "Совбез ООН парализован серией из 11 российских вето, сопоставимых лишь с американскими вето в пользу Израиля".

"Фактически Сирия разделена между американцами, русскими и иранцами, - продолжает автор. - Эти три страны, а также Турция и Израиль на окраинах, занимаются расчленением Сирии с целью сделать из нее монстра. Таковой скоро пробудится и в ближайшие десятилетия примется за создание себе подобных".

"Когда сирийцы вышли на улицы, чтобы потребовать реформ, восстановить свое достоинство и освободиться от режима, который подвергал их остракизму с 1970 года, они надеялись на то, что силы свободного мира будут на их стороне и окажут им значительную поддержку. Приходится констатировать, что международная совесть напоминает образ трех обезьян, которые ничего не видят, ничего не слышат, ничего или почти ничего никому не говорят. Может, еще не слишком поздно для того, чтобы международное сообщество, правительства и неправительственные организации очнулись, набрались смелости и выполнили свою миссию?" - задается вопросом Хасан.