Трамп обвиняет Россию в содействии Северной Корее и говорит, что Москва подрывает меры по наложению санкций на Ким Чен Ына

Журналистка Кристина Маза рассказывает в Newsweek, что в понедельник Дональд Трамп устроил Москве разнос за то, что она помогает Северной Корее. Эти комментарии привлекли внимание к давним подозрениям, что Россия ведет бизнес с режимом Ким Чен Ына, несмотря на наложенные на него международные санкции.

"По меньшей мере, есть некоторые улики, позволяющие предположить, что Россия каким-то образом продает нефть Северной Корее, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН, которые она подписала. Проблема в том, что мы не знаем, производятся ли эти поставки по указанию правительства Путина или трейдеры на российском Дальнем Востоке осуществляют их по своей инициативе, чуя прибыль и заполняя пробел", - сказал Newsweek Гарри Казианис, директор оборонных исследований в аналитическом центре Center for the National Interest (Вашингтон).

"Хорошая новость в этой ситуации - то, что Москва никогда не смогла бы полностью возместить дефицит нефти и природных ресурсов, появившийся в связи с тем, что Китай присоединился к наложенным на Северную Корею санкциям", - добавил Казианис.

"Резолюции Совета Безопасности ООН ограничивают количество нефти и нефтепродуктов, которые могут экспортироваться в Северную Корею. Они также запрещают странам-членам ООН участвовать в передаче запрещенных санкциями товаров и ресурсов Северной Корее по схеме "с корабля на корабль", - сообщила Newsweek Лиза Коллинз, эксперт по обеим Кореям в Центре стратегических и международных исследований.

"Есть некоторые свидетельства того, что Россия помогает Северной Корее обойти эти санкции, передавая ей топливо по системе "с корабля на корабль", - добавила Коллинз. - Помогая Северной Корее обойти санкции посредством передачи топлива с корабля на корабль, Россия несколько облегчает то экономическое давление, которое Пхеньян в противном случае ощущал бы со стороны международного сообщества, а также в связи с тем, что Китай в более полном объеме соблюдает санкции ООН".

"Некоторые эксперты утверждают, что Россия за кулисами помогает Северной Корее, чтобы получить рычаг давления на своих партнеров по переговорам на международном уровне", - передает автор.

"Корейский полуостров для России - нечто вроде стратегической заботы второго плана. Товарооборот между Северной Кореей и Россией в последние годы - крупица северокорейской торговли с Китаем, - сказал Даниэль Вертц, программный директор Национального комитета по Северной Корее. - Тем не менее, Россия проявила амбивалентность в отношении наложения санкций на Северную Корею и от случая к случаю угрожает испортить всю картину, чтобы сохранить место за дипломатическим столом", - добавил Вертц.

"Москва утверждает, что неоднократно демонстрировала явное несогласие с северокорейской программой по созданию ядерного оружия, - сказал Newsweek Джеймс Браун, эксперт по России и Дальнему Востоку. - И все же, пока Москва заявляет, что поддерживает санкции, продолжают появляться сообщения, что российские компании помогают Северной Корее обходить карательные меры посредством незаконной передачи нефтепродуктов с корабля на корабль в море и транзитных поставок северокорейского угля через российский порт Находка".