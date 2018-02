27 февраля 2018 г. Клиффорд Краусс | The New York Times Более низкие цены на нефть заставляют саудовцев расширять круг друзей "Саудовская Аравия давно была доминирующей нефтяной державой, подчиняя мир своим амбициям и интересам. Теперь королевство вынуждено обновить стратегию, что отражает его слабеющие позиции - и, во многих смыслах, новую игру", - пишет The New York Times. "Меняющийся характер энергетической индустрии - бум добычи нефти на американских сланцевых месторождениях, сохранение низких цен на нефть и рост значимости природного газа - изменил геополитическое равновесие", - говорится в статье. "Хотя Саудовская Аравия по-прежнему является крупным энергопроизводителем, она вынуждена компенсировать потерянные доходы. А США, Китай и Россия вьются вокруг нее в надежде получить финансовые преимущества", - пишет издание. В основе проекта реформ лежит предложение первичного размещения на бирже акций Saudi Aramco, государственной нефтяной компании, отмечает автор статьи Клиффорд Краусс. "Изменение геополитической игры можно было наблюдать во всей красе в декабре, когда министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих не побоялся российского арктического холода, став почетным гостем президента Владимира Путина на открытии гигантского терминала по экспорту природного газа", - пишет автор. "Для Путина это стало смелым шагом навстречу американскому союзнику на фоне того, как он пытается расширить энергетические богатства своей страны, несмотря на текущие санкции. Для аль-Фалиха это был шанс обсудить будущие продажи газа, привлечь инвестиции в Saudi Aramco и скоординировать попытки поддержать мировые цены на нефть", - говорится в статье. "Если мы продолжим так работать, мы превратимся из соперников в партнеров", - заявил Путин аль-Фалиху. Саудовский чиновник с готовностью согласился. Саудовцы во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом стремятся скоординировать сокращения добычи нефти странами ОПЕК в последние два года с российскими, чтобы поддержать уровень цен. "Осенью 2016 года отец наследного принца король Салман совершил поездку в Россию, которая стала первым официальным визитом правящего саудовского монарха в страну. Были достигнуты многочисленные соглашения о сотрудничестве, в том числе о продаже вооружений, а также о строительстве крупнейшей в России нефтехимической компанией "Сибур" завода в Саудовской Аравии", - говорится в статье. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, недавно выразил интерес к размещению на бирже акций Saudi Aramco, даже предположив, что группа российских и китайских инвесторов может совместно участвовать в торгах. Источник: The New York Times