Для бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Украина была "испытательным полигоном"

"Для Пола Манафорта, недолгое время являвшегося руководителем предвыборной кампании Трампа, его многолетняя деятельность на Украине все больше становится злой участью", - пишет Маркус Акерет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"И дело не только о деньгах, которые Манафорт, очевидно, получил от тех, кто был фундаментом власти Януковича и покровителями его "Партии регионов", - промышленных магнатов с Восточной Украины, тесно связанных с криминалом. Речь идет, в том числе и для украинцев, о том, на какие политические процессы повлиял Манафорт, кроме победы на выборах "Партии регионов" и Януковича", - отмечает автор.

"Вероятно, в своем стремлении привести к власти в Киеве Януковича и его партию, Манафорт продвигал "европеизацию" лица, некогда судимого из-за совершенного насильственного преступления. Не Москва, а Брюссель, вероятно, являлись ориентиром для Януковича, который в 2010 году второй раз предпринимал попытку стать президентом", - говорится в статье.

Автор упоминает также "сомнительную группу иностранных лоббистов", к которой, как недавно стало известно, принадлежал бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр и бывший председатель Еврокомиссии и премьер-министр Италии Романо Проди. Летом и осенью 2013 года, когда ЕС и Россия были на пути к конфликту из-за соглашения об ассоциации Украины с ЕС и соглашения о свободной торговле, данные политики добивались понимания для всех заинтересованных сторон. "То, что Проди называет это сейчас содействием обеспечению мира на Украине, звучит странно; о войне тогда речи не шло", - отмечает журналист.

Вопросы о том, какое влияние Манафорт оказал на неожиданное решение Януковича не подписывать договор об ассоциации с ЕС осенью 2013 года, а также о том, какова была роль Манафорта в эскалации насилия в феврале 2014 года на Майдане, остаются спорными, признает автор. Манафорт до 2015 года возвращался на Украину и помогал организации-преемнице "Партии регионов" вернуть "политическую почву". "Украина была испытательным полигоном для целого ряда предвыборных технологий", - констатирует журналист.