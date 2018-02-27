Движение "Рис и заяц"

"Движение #MeToo охватило и Китай. Китайским Харви Вайнштейном стал уважаемый профессор одного из университетов, сообщает немецкое издание Tageszeitung.

"Сексуальные домогательства есть везде. Однако большинство китайцев думали, что в их стране эта проблема не так уж велика: в конце концов, Китай менее сексуализирован, чем Запад. Кроме того, в КНР якобы нет "культуры мачо". Тем более удивлены сегодня многие: в их стране движение #MeToo тоже вызвало большое волнение", - пишет корреспондент Феликс Ли.

На протяжении нескольких месяцев более чем в 40 университетах Китая проходят протесты. Опираясь на движение #MeToo в США, студентки и студенты потребовали в совместном открытом письме принятия их университетами мер для защиты от сексуального насилия, передает журналист.

Китайского Харви Вайнштейна зовут Чэнь Сяоу. В академических кругах он является уважаемым преподавателем Бэйханского университета в Пекине. В начале года шесть бывших студенток обвинили его в регулярных сексуальных домогательствах.

У хэштега #WoYeShi, китайского обозначения для #MeToo, в социальных сетях уже более 4 млн сторонниц. И их становится с каждым днем больше. Результаты анонимных опросов показывают, что обсуждение данной темы для китайского общества абсолютно необходимо. Так, согласно исследованию, проведенному двумя профессорами из Гонконгского университета, 80% работающих женщин в Китае минимум один раз в жизни подвергались сексуальным домогательствам, говорится в статье.

Несмотря на масштабные протесты, сам Чэнь оспаривает обвинения: для начала, заявляет профессор, нужно доказать его вину. "Вероятно, Чэнь рассчитывает на то, что женщины не смогут открыто рассказать о подробностях. В Китае инциденты с сексуальной подоплекой часто вызывают реакцию: жертвы виноваты сами", - отмечает автор.

"Несмотря на многие изменения последних десятилетий, у нас в Китае по-прежнему очень консервативная культура", - говорит Ван Мин, одна из инициаторов протестов.

Так, в отличие от США, от китайских знаменитостей разоблачений пока не последовало.

К тому же подобная инициативность не всегда безопасна: в акциях, влияющих на общественное мнение, правительство видит угрозу своему авторитету, считает Фэн Юань, соосновательница компании Equality, защищающей права женщин. Сначала правительство поддержало требования движения #MeToo, однако петиция студентов несколько недель назад исчезла из интернета. Посты в соцсетях с хэштегом #MeToo через несколько минут после публикации подвергаются цензуре и удаляются, сообщает автор статьи.

Однако китайские активистки действуют креативно: их новый хэштег, использованный уже более 2 млн раз, представляет собой иероглифы "рис" и "заяц". По-китайски они звучат как MiTu.