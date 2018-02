27 февраля 2018 г. Оливер Камм | The Times Заигрывающим с Россией парламентариям-лейбористам должно быть стыдно Колумнист The Times Оливер Камм рассуждает об отношениях британской Лейбористской партии с Советским Союзом и современной Россией. "Депутат-лейборист Клайв Эффорд несколько лет назад стремился открыть "паб для общины" в своем избирательном округе на юге Лондона. Он рассказывает, как с предложением помочь к нему обратились двое мужчин, утверждавших, что они из пивоваренной промышленности. Оказалось, что они были из российского посольства и хотели, чтобы он продвигал государственную пропаганду. Эффорд прогнал их, что похвально. К сожалению, не все политики столь же порядочны", - отмечает Камм. В последнее время обсуждаются утверждения о контактах между Джереми Корбином (лидером лейбористов. - Прим. ред.) и Восточным блоком в эпоху холодной войны, но это вопрос исторический, замечает автор. Теперь в Кремле правит автократия, которая не только обладает ядерным оружием, но и силой изменила границы в Европе. Режим Владимира Путина вмешивался в выборы, уничтожал диссидентов, сбил пассажирский самолет, убивал журналистов, укрепил тиранию в Сирии, подверг цензуре интернет и преследовал геев, говорится в статье. "Данью демократической толерантности" называет автор тот факт, что в Великобритании позволено работать пропагандистскому аппарату путинского режима, в том числе RT и Sputnik. "Я никогда не критиковал политика лишь за выступление в этих СМИ. Я сам просто отклонял каждое такое приглашение и указывал на перечень экстремистов, из которых состоит их орава мнимых экспертов-комментаторов. Но стоит отметить, что некоторые британские политики привечают RT", - пишет Камм. Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд ведет свое шоу, "теневой министр юстиции" лейбористов Ричард Бергон - частый гость, резко критикующий нарушения прав человека в Британии (но не в России). Прошло 70 лет с тех пор, как правители Кремля устроили переворот в Чехословакии. Небольшая группа депутатов-лейбористов защищала этот произвол, и некоторых затем исключили из партии. "В наши дни руководство лейбористов приветствует подобных людей, а не подвергает их остракизму", - отмечает колумнист The Times. Источник: The Times