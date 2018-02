27 февраля 2018 г. Том Парфитт | The Times Президент Путин делает ставку на концерты и айпады, чтобы заручиться преданностью "поколения П" "Сотни тысяч молодых людей, проживших всю жизнь при власти президента Путина, оказались в центре "электоральной битвы", - полагает корреспондент The Times Том Парфитт. По словам автора, существует соперничество между правительством, которое апеллирует к преемственности, и оппозицией, которая призывает молодых не отдавать голоса на первых в их жизни выборах. 18-летние представители "поколения П" - целевая группа для консультантов Путина, полагающих, что молодежь может поддаться апатии или протестным настроениям. "Некоторые - ярые сторонники Алексея Навального - лидера оппозиции, который не был допущен к регистрации в качестве кандидата и призвал к бойкоту выборов", - говорится в статье. "Чтобы подстегнуть явку среди молодежи, в день выборов вблизи избирательных участков будут проводиться концерты. В кремлевском документе, который просочился в прессу в январе, говорилось, что на конкурсе за лучшие селфи на избирательных участках будут выдаваться призы - айфоны и айпады", - передает Парфитт. Пять 18-летних студентов, посетивших занятие по журналистике в прокремлевской молодежной организации "Сеть", сказали в интервью The Times, что планируют голосовать. "Я буду голосовать за Путина, потому что мне нравится стабильность", - сказала Елена Кафизова. Анна Трубина сообщила, что отдаст голос Ксении Собчак: "Вы можете говорить о стабильности, но, когда бабушки живут в неприкрытой нищете, а у кого-то еще есть дача на семь акров, когда люди в стране, где полно нефти и газа, получают 8 тыс. рублей пенсии в месяц, что-то неправильно. Я хочу перемен". "Мария Пантуахина сказала, что проголосует за Путина, потому что страна не готова к "резким переменам", - пишет корреспондент. Но она добавила: "Конечно, эта линия Путин-Медведев, Путин-Медведев должна в определенный момент прекратиться". 18-летний Данил Нургалиев работает в штабе Навального в Казани. Он планирует бойкотировать выборы. "Рано или поздно каждый гражданин должен втянуться в протестное движение, потому что ужас нашей нынешней реальности затрагивает всех, и ты осознаешь, что должен сопротивляться властям", - сказал он. Источник: The Times