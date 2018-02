27 февраля 2018 г. Саймон Деньер | The Washington Post По образу и подобию Путина и Мао: президент Китая Си создает себе условия для пожизненного правления "Почти ровно пять лет назад новоназначенный президент Си Цзиньпин встретился с российским коллегой Владимиром Путиным и заявил, что у них похожие "личности", - напоминает Саймон Деньер в The Washington Post. - Этот комментарий, о котором сообщила кремлевская новостная служба, но не сообщили китайские государственные СМИ, остался по большей части незамеченным в то время. Но в воскресенье параллели между этими двумя лидерами стали настолько очевидны, что их больше нельзя игнорировать". "Коммунистическая партия Китая отменит ограничение, согласно которому один и тот же президент не может занимать эту должность более двух сроков, сообщили государственные СМИ Китая. Это может дать Си возможность править страной всю жизнь, - говорится в статье. - Этот простой шаг показывает, что Коммунистическая партия Китая забыла один из главных уроков деспотического правления Мао Цзэдуна, как написал Джером Коэн, эксперт по китайскому праву в Нью-Йоркском университете, в посте в своем блоге". "Ограничение двумя сроками было введено в конституцию после жестокой и хаотичной культурной революции, чтобы предотвратить возвращение диктатуры одного человека", - указывает автор. "Его отмена сигнализирует о вероятности нового периода жестоких репрессий", - отметил Коэн. "Здесь эту новость не встретили фанфарами. Ее погребли в статье о гораздо менее знаменательных конституционных изменениях на 2-й странице партийной "Народной ежедневной газеты", - говорится в статье. - Цензоры также поработали, чтобы предотвратить какие бы то ни было общественные дебаты. Сайт freeweibo.com, который мониторит вырезанные цензурой публикации в Weibo (китайской версии Twitter), перечисляет удаленные ключевые фразы, такие как "еще один срок на посту", "поправка к конституции" и "восхождение на трон". "Кое-кто отреагировал с юмором: по сети ходит пост в Weibo от 2013 года, в котором Винни Пух радостно обнимает огромный горшок меда. Надпись на рисунке гласит: "Найди то, что ты любишь, и держись за это". Винни Пух - распространенное прозвище Си. Имя медвежонка и слово "Дисней" также попали в список не пропущенных цензурой выражений, как показал сайт Freeweibo", - указывает автор. "Ли Датун, бывший редактор, потерявший работу более 10 лет назад из-за ссоры по поводу цензуры, в понедельник выпустил открытое письмо, призывающее делегатов назначенного на следующий месяц ежегодного Всекитайского собрания народных представителей проголосовать против предложения о поправке", - говорится в статье. "Китай должен двигаться вперед, а не назад, - сказал Датун. - Китайская политическая цивилизация наконец достигла такого уровня, как может она теперь вернуться в эпоху Мао?" "Си - большой поклонник Путина", - сказал Вилли Лэм, профессор Китайского университета Гонконга и эксперт по китайской политике. Лэм добавил также, что националистическая повестка хорошо вписывается в подъем национализма среди китайской молодежи. "Самое надежное наследие Коммунистической партии Китая - национализм, - сказал Лэм. - Национализм очень важен для легитимности партии и самого Си". Источник: The Washington Post