27 февраля 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Путинская Россия с каждым днем становится все более советской Когда в декабре Геннадий Зюганов, не став баллотироваться в президенты от КПРФ, уступил дорогу Павлу Грудинину, некоторые аналитики предположили, что Грудинина может поддержать городской протестный электорат, который остался без кандидата после недопущения Алексея Навального к выборам, пишет в статье для The Washington Post Владимир Кара-Мурза. "Но вскоре кандидат от коммунистов четко показал, что вовсе не намеревается играть такую роль. Первые недели кампании Грудинина сопровождались публичными клятвами в верности самой зловещей фигуре российской истории - Иосифу Сталину", - продолжает автор, ссылаясь на высказывания Грудинина во время поездки в Екатеринбург и в интервью Юрию Дудю. "Из-за такой риторики Грудинина голос, отданный за него, теперь эквивалентен одобрению сталинизма. Был ли то ловкий ход кремлевских стратегов или выражение глубоких убеждений самого Грудинина, теперь городской протестный электорат явно распорядится своими голосами иначе: самое вероятное, поддержит бойкот, за который ратует Навальный, или испортит бюллетени (вариант, который считает предпочтительным движение "Открытая Россия")", - пишет Кара-Мурза. "Благоговение перед советскими символами - черта, роднящая Грудинина с нынешними обитателями Кремля", - продолжает автор. Он напоминает о восстановлении мемориальной доски в память об Андропове и музыки советского государственного гимна, а также о том, что президент Путин назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". "За возвращенными символами советской власти вскоре последовали методы контролирования общества, похожие на советские: от госконтроля над телевидением до устранения конкуренции на выборах", - говорится в статье. "Российским избирателям, ностальгирующим по советской эпохе, не нужен Павел Грудинин. У них уже есть лидер-единомышленник в Кремле", - заключает автор. Кара-Мурза также комментирует недавнее решение суда, который запретил проводить референдум о судьбе памятника Ленину на Калужской площади в Москве. "Реабилитация и сохранение советских символов - сознательный политический выбор путинского режима. Что бы ни думали об этом москвичи или россияне в целом, пока нынешний режим остается у власти, символы тоталитарного правления останутся на месте", - считает он. Источник: The Washington Post