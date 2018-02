27 февраля 2018 г. Алекс Хортон | The Washington Post Российские государственные СМИ только что перепутали кадры сирийской войны с клипом из видеоигры "Отдав дань уважения солдатам и ветеранам своей страны в волнующей речи, российский президент Владимир Путин почтил погибших в Сирии", - пишет журналист The Washington Post Алекс Хортон. "Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества", - заявил Путин в пятницу по случаю Дня защитника Отечества. Он говорил о людях, подобных старшему лейтенанту Александру Прохоренко, который в марте 2016 года в Пальмире вызвал на себя огонь российских самолетов, чтобы не сдаваться боевикам "Исламского государства"*, пишет корреспондент. В воскресенье Первый канал посвятил эфирное время Прохоренко, сопроводив повествование кадрами бомбардировок ради усиления эффекта, в том числе ревущего Су-25 и одного быстро промелькнувшего снимка через снайперский прицел, на котором видно, как взрываются бронетранспортеры, говорится в статье. "Это сцена с места сражений, где полегло бессчетное количество жизней, но только в компьютерном мире, - пишет Хортон: - это ролик из популярного имитатора боевых действий Arma III, разработанного фирмой Bohemia Interactive (Прага)". Bohemia Interactive подтверждает, что появившийся на долю секунды кадр был взят из их игры, сказал The Washington Post официальный представитель компании Ота Вртатко. Этот инцидент произошел через три месяца после того, как министр иностранных дел России заявил, что у его страны есть "неопровержимые доказательства" того, что войска США свободно пропускают бегущих боевиков "Исламского государства"*. В подтверждение тому Россия предоставила съемки беспилотника, взятые из игры для смартфона, пишет корреспондент. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post